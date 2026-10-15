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Siemens-Aktie dennoch tiefer: Großauftrag über mehr als zwei Milliarden Euro gesichert

Siemens-Aktie dennoch tiefer: Großauftrag über mehr als zwei Milliarden Euro gesichert

Die Siemens-Sparte Siemens Mobility hat in Niedersachsen einen Großauftrag für Batteriezüge mit einem Gesamtwert von mehr als 2 Milliarden Euro erhalten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
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Wie das Unternehmen mitteilte, umfasst die Vereinbarung mit der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG) und dem Regionalverband Großraum Braunschweig die Lieferung von 113 dreiteiligen Zügen des Typs Mireo Plus B im Wert von rund 1,1 Milliarden Euro.

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Der verbleibende Auftragsteil entfällt auf einen Service- und Instandhaltungsvertrag über eine Laufzeit von 30 Jahren sowie den Aufbau zweier Werkstattstandorte, sowie bis zu 100 Jobs.

Zusätzlich sicherten sich die Auftraggeber eine Option über den Abruf von bis zu 132 weiteren Schienenfahrzeugen.

Der Einsatz im Fahrgastbetrieb ist ab Ende 2031 vorgesehen.

Die Siemens-Aktie bewegt sich via XETRA zeitweise 2,87 Prozent tiefer bei 267,15 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Vladi333 / Shutterstock.com, servickuz / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.10.26 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
02.10.26 Siemens Kaufen DZ BANK
01.10.26 Siemens Hold Deutsche Bank AG
29.09.26 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.26 Siemens Buy UBS AG

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