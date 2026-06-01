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Vereinbarung unterzeichnet

Givaudan-Aktie höher: Duftstoffhersteller übernimmt Mehrheitsbeteiligung an spanischem Duftunternehmen

05.06.26 09:31 Uhr
Nächster Zukauf: Givaudan schnappt sich Mehrheit an Duftspezialist - Aktie legt zu | finanzen.net

Der Aromen- und Duftstoffhersteller Givaudan übernimmt eine Mehrheitsbeteiligung am spanischen Duftunternehmen Eurofragance.

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Eine entsprechende Vereinbarung sei unterzeichnet worden, teilte Givaudan am Freitag mit. Finanzielle Details wurden nicht bekannt gegeben.

Mit der Übernahme will Givaudan seine Position im Bereich Fine Fragrances in wachstumsstarken Märkten stärken. Auf Pro-forma-Basis hätte Eurofragance den Angaben zufolge im Jahr 2025 rund 185 Millionen Franken zum Umsatz von Givaudan beigetragen.

Das Unternehmen mit Sitz in Barcelona sei auf Luxusparfüms sowie Düfte für Körperpflege- und Haushaltsprodukte spezialisiert und beschäftigt mehr als 600 Mitarbeitende, heißt es weiter. Eurofragance ist insbesondere in Europa, dem Nahen Osten, Asien, Afrika und Lateinamerika präsent.

Der Abschluss der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt von regulatorischen Genehmigungen.

Für die Givaudan-Aktie geht es an der SIX zeitweise 1,16 Prozent auf 2.871 CH nach oben.

GENF (dpa-AFX)

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

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