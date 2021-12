L'Oréal -Aktie legt zu: L'Oréal kauft US-Marke Youth to the People

Eine entsprechende Vereinbarung wurde unterzeichnet, wie das französische Kosmetikhersteller am Mittwoch mitteilte. Youth to the People mit Sitz in Los Angeles wird L'Oréal zufolge 2021 einen Umsatz von 50 Millionen US-Dollar erzielen.

"Die Hautpflegeexpertise von Youth to the People, die auf gesunden, veganen und hochwirksamen Inhaltsstoffen basiert, macht das Unternehmen zu einer sehr strategischen Ergänzung für L'Oréal Luxe", so die L'Oréal SA.

Finanzielle Details der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

An der EURONEXT in Paris legt die Aktie von L'Oréal am Donnerstag zeitweise um 1,66 Prozent auf 425,20 Euro zu.

