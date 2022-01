TotalEnergies verkauft Minderheitsbeteiligung an britischen Gasfeldern - Aktie fester

Die Vereinbarung umfasst die 20-prozentige Beteiligung an den Feldern der Greater Laggan Area und an der Shetland-Gasanlage in Schottland sowie die Beteiligungen an mehreren nahe gelegenen Explorationslizenzen. Eine entsprechende Vereinbarung sei unterzeichnet worden, teilte der französische Energiekonzern mit.

Die Greater Laggan Area besteht aus den Gasfeldern Laggan, Tormore, Glenlivet, Edradour und Glendronach, die etwa 140 Kilometer westlich der Shetland-Inseln in Meerestiefen von 300 bis 600 Metern liegen.

Die Transaktion umfasst einen Kaufpreis von 125 Millionen US-Dollar und zwei bedingte Zahlungen - die erste in Höhe von bis zu 40 Millionen Dollar in Abhängigkeit vom Gaspreis im Jahr 2022. Eine zweite Zahlung wird fällig, falls im Rahmen einer Explorationslizenz ein Gasvorkommen erschlossen wird.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der britischen Behörden, so TotalEnergies.

In Paris steigt die TotalEnergies-Aktie derzeit um 0,10 Prozent auf 51,29 Euro.

PARIS (Dow Jones)

Bildquellen: HJBC / Shutterstock.com