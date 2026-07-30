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Vereinigung Cockpit will Zugang zu Dienst-Mailadressen für Mitgliederwerbung

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei der Lufthansa geht der Kleinkrieg mit der Pilotengewerkschaft "Vereinigung Cockpit" weiter. Die VC will für ihre Mitgliederwerbung die dienstlichen E-Mail-Adressen der Pilotinnen und Piloten nutzen, was der Arbeitgeber bislang verweigert hat. Daher sei eine Klage beim Arbeitsgericht Köln eingereicht worden, teilte die Organisation mit.

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"Die Koalitionsfreiheit darf nicht an der Digitalisierung der Arbeitswelt scheitern. Wenn Arbeitgeber und betriebliche Interessenvertretungen ihre Beschäftigten selbstverständlich digital erreichen können, muss dies auch für Gewerkschaften gelten, erklärt VC-Vorstandsmitglied Oliver Löwe. Gerade im Flugbetrieb seien Cockpitbeschäftigte überwiegend unterwegs und auf herkömmlichem Wege kaum erreichbar. Die dienstliche E-Mail sei das zentrale Kommunikationsmittel.

Man biete bereits heute ausreichende Möglichkeiten für die gewerkschaftliche Ansprache der Beschäftigten, erklärte hingegen ein Sprecher des Unternehmens. Er kritisierte, dass die Klage zu einem Zeitpunkt erfolge, an dem weiterhin vertrauliche Sondierungsgespräche mit der Vereinigung Cockpit stattfänden. Die Piloten haben im laufenden Jahr bereits an sieben Tagen gestreikt. Zudem gab es Streit um die dienstliche Freistellung von VC-Vertretern in internationalen Luftfahrtgremien./ceb/DP/mis

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16.07.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
14.07.26 Lufthansa Sell Goldman Sachs Group Inc.
13.07.26 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets