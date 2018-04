Verfassungsgericht: Grundsteuer muss bis Ende 2019 reformiert werden

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundesverfassungsgericht hat die derzeitige Regelung zur Bemessung der Grundsteuer verworfen und dem Gesetzgeber eine Frist bis zum 31. Dezember 2019 für eine Neuregelung gesetzt. Die geltenden Vorschriften zur Einheitsbewertung für die Bemessung der Grundsteuer seien verfassungswidrig, urteilte das Gericht.

"Die Regelungen des Bewertungsgesetzes zur Einheitsbewertung von Grundvermögen in den 'alten' Bundesländern sind jedenfalls seit dem Beginn des Jahres 2002 mit dem allgemeinen Gleichheitssatz unvereinbar", so die Richter. Das Festhalten des Gesetzgebers an dem Hauptfeststellungszeitpunkt von 1964 führe "zu gravierenden und umfassenden Ungleichbehandlungen" bei der Bewertung von Grundvermögen, für die es keine ausreichende Rechtfertigung gebe.

Der Gesetzgeber habe nun spätestens bis zum 31. Dezember 2019 eine Neuregelung zu treffen. Bis zu diesem Zeitpunkt dürfen die verfassungswidrigen Regeln weiter angewandt werden. Nach Verkündung einer Neuregelung dürfen sie laut dem Urteil für weitere fünf Jahre ab der Verkündung, längstens aber bis zum 31. Dezember 2024 angewandt werden.

Mit dem Urteil der Karlsruher Richter werden die Bemühungen der Politik um eine Reform der Grundsteuer einen neuen Schub erhalten. Im Mittelpunkt der Prüfung stand die Frage, ob die zugrundegelegten Einheitswerte von 1964 für die westlichen und 1935 für die östlichen Bundesländer im Jahr 2018 noch als Berechnungsgrundlage taugen.

Bereits vor dem Urteil waren zahlreiche Vorschläge für die Neuregelung ins Spiel gebracht worden. So verlangte der Deutsche Mieterbund die Abschaffung der Umlegbarkeit der Steuer auf die Mieten. Die CDU/CSU-Fraktion forderte, dass eine Neuregelung keine höheren Kosten mit sich bringen dürfe. Das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) schlug vor, die Grundsteuer sollte "zu einer reinen Bodensteuer umgestaltet werden".

