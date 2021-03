Verfassungsgericht: Steinmeier darf Eigenmittelgesetz noch nicht ausfertigen

Von Andreas Kißler

KARLSRUHE/BERLIN (Dow Jones)--Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier darf das von Bundestag und Bundesrat beschlossene Gesetz zum EU-Eigenmittelbeschluss laut einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vorerst nicht unterzeichnen. Das Gesetz ist die Grundlage für die Umsetzung des EU-Wiederaufbauplans und soll die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung des 750 Milliarden Euro schweren Aufbaufonds möglich machen. "Mit heute veröffentlichtem Beschluss hat der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts angeordnet, dass das Gesetz... bis zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung nicht durch den Bundespräsidenten ausgefertigt werden darf", teilte das Verfassungsgericht mit.

Der Bundesrat hatte am Berichtstag den am Vortag vom Bundestag mit breiter Mehrheit getroffenen Beschluss einstimmig gebilligt. Nun muss noch Steinmeier das Gesetz unterzeichnen. Anschließend soll es im Bundesgesetzblatt verkündet und am Tag darauf in Kraft treten. Um insgesamt in Kraft zu treten, muss der Eigenmittelbeschluss aber von allen 27 EU-Staaten ratifiziert sein. Erst dann können Mittel fließen.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hatte nach dem Beschluss der Länderkammer betont, die im Eigenmittelbeschluss geregelte Finanzierung stehe auf einem stabilen verfassungs- und europarechtlichem Fundament. "Wir sind deshalb gut gerüstet gegen die angekündigten Verfassungsklagen", meinte er. "Die Erfahrungen mit vergleichbaren Klagen stimmen mich zuversichtlich, dass die Ratifizierung des Eigenmittelbeschlusses zeitnah abgeschlossen werden kann." In der Bundestagsdebatte hatte die AfD eine Verfassungsklage angekündigt.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 26, 2021 10:28 ET (14:28 GMT)