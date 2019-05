Verfassungsrichterin wird erste Kanzlerin Österreichs

Nach dem Sturz von Österreichs Regierungschef Sebastian Kurz im Zuge der sogenannten Video-Affäre wird die bisherige Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs Übergangskanzlerin.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen kündigte am Donnerstag an, Brigitte Bierlein "in einigen Tagen" als erste Frau zur Kanzlerin zu ernennen. Er beauftrage sie mit der Bildung einer neuen Regierung, die bis zur Neuwahl im Amt bleiben werde. Diese soll im September stattfinden.

