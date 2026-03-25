DAX22.611 -1,5%Est505.571 -1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1400 -0,2%Nas21.930 +0,8%Bitcoin60.165 -2,5%Euro1,1562 ±0,0%Öl105,8 +2,6%Gold4.422 -2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Vonovia A1ML7J Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen in Rot -- AIXTRON baut neues Werk in Malaysia -- Beyond Meat verschiebt überraschend Bilanzveröffentlichung -- Rüstungsaktien, Meta, Alphabet, Olaplex im Fokus
Top News
Tezos: Wie viel Verlust eine Investition von vor 3 Jahren eingebracht hätte Tezos: Wie viel Verlust eine Investition von vor 3 Jahren eingebracht hätte
Wie viel Wert mit einer Polkadot-Investition von vor 3 Jahren verloren gegangen wäre Wie viel Wert mit einer Polkadot-Investition von vor 3 Jahren verloren gegangen wäre
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Stabilität und Renditechancen dank Rohstoffen? Mit diesem ETF von Amundi kannst du in einen Korb aus verschiedenen Rohstoffen investieren.
Wer­bung

Verfassungsschutz weist Energiebranche auf neue Gefahren hin

26.03.26 10:45 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
E.ON SE
18,76 EUR -0,22 EUR -1,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RWE AG St.
56,64 EUR -0,38 EUR -0,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BERLIN (dpa-AFX) - Der Verfassungsschutz hat Führungskräfte deutscher Energieunternehmen zu präventiven Maßnahmen gegen Anschläge, ausländische Einflussnahme und Hackerangriffe aufgerufen. In einem aktuellen Sicherheitshinweis, der jetzt an Wirtschaftsverbände und Behördenvertreter versendet wurde, geht das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) konkret auf drei Gefährdungsszenarien ein:

Wer­bung

* Linksextremistisch motivierte Anschläge auf die Energieinfrastruktur wie im Januar in Berlin

* Cyberangriffe ausländischer Nachrichtendienste und sogenannter Hacktivisten mit dem Ziel, die Versorgung zu stören und so das Vertrauen in die Funktionsfähigkeit der Daseinsfürsorge und des Staates insgesamt zu schädigen

* Einseitige wirtschaftliche und technologische Abhängigkeiten von anderen Staaten, die eines Tages genutzt werden könnten, um in politischen Konfliktsituationen Druck auszuüben

Zur derzeitigen Lage heißt es vom BfV:

"Gewaltorientierte linksextremistische Akteure werden auch weiterhin Energieinfrastrukturen ins Visier nehmen." Unternehmen stünden als tragende Säulen des als ausbeuterisch empfundenen "repressiven kapitalistischen Systems" besonders im Fokus. Die Kampagne "Switch Off" habe eine Liste verschiedener Energieversorger und Industrieunternehmen veröffentlicht, die in besonderem Maße für die Klimaerwärmung verantwortlich seien. Diese würden dadurch "klar ersichtlich zu Zielen von Straftaten erklärt".

Wer­bung

Erfahrungen aus Polen

Um mögliche Risiken durch vor allem von staatlichen russischen Akteuren initiierte Cyberangriffe zu verdeutlichen, verweist der Verfassungsschutz auf Angriffe mit Schadsoftware in Polen. Die unter anderem unter dem Namen "Berserk Bear" bekannte Gruppierung ziele vorwiegend auf Unternehmen aus den Bereichen Energie, Wasser, IT und Telekommunikation. Generell gelte: "Russland besitzt die Fähigkeiten und den Willen, entsprechende Aktivitäten gegen EU-Mitgliedsstaaten und Nato-Bündnispartner zu richten." Im vergangenen Jahr seien vereinzelt "niedrigschwellige Angriffsversuche" von dort festgestellt worden, darunter Aufklärungsaktivitäten von "Berserk Bear". Aktuell lägen aber keine Erkenntnisse zu konkreten Kampagnen vor, die zu spürbaren Auswirkungen führen könnten.

Das Bundesamt erklärt, der Einstieg eines ausländischen Investors bei einem einzelnen Unternehmen, das für das Funktionieren des Gemeinwesens relevant ist, möge zwar auf den ersten Blick unproblematisch erscheinen. Mittel- und langfristig könnte eine Häufung solcher Investitionen jedoch "die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährden sowie die strategischen Handlungsoptionen der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik schmälern".

Handlungsempfehlungen für Unternehmen

Die Sicherheitsverantwortlichen der Unternehmen sollten daher ein ganzheitliches Risikomanagement etablieren, rät das Bundesamt. Besonders gefährdete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollten "regelmäßig mit Blick auf aktuelle Gefahren durch ausländische Nachrichtendienste" sensibilisiert und geschult werden./abc/DP/zb

Ausgewählte Hebelprodukte auf E.ON

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf E.ON

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu RWE AG St.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu RWE AG St.

DatumRatingAnalyst
08:11RWE Market-PerformBernstein Research
25.03.2026RWE OutperformRBC Capital Markets
24.03.2026RWE BuyGoldman Sachs Group Inc.
23.03.2026RWE BuyDeutsche Bank AG
20.03.2026RWE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
25.03.2026RWE OutperformRBC Capital Markets
24.03.2026RWE BuyGoldman Sachs Group Inc.
23.03.2026RWE BuyDeutsche Bank AG
19.03.2026RWE OverweightBarclays Capital
19.03.2026RWE KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08:11RWE Market-PerformBernstein Research
20.03.2026RWE Market-PerformBernstein Research
12.03.2026RWE Market-PerformBernstein Research
20.02.2026RWE Market-PerformBernstein Research
13.02.2026RWE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
05.02.2024RWE UnderweightBarclays Capital
21.10.2021RWE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
13.08.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
15.05.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RWE AG St. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen