Meta-Aktie fester: Warum der 18-Milliarden-Vergleich den Weg für neue KI-Produkte frei machen könnte

Vergleich als Weichensteller

02.09.26 17:08 Uhr

Ein milliardenschwerer Vergleich mit US-Bundesstaaten belastet Metas Bilanz, doch ein Analyst sieht darin genau den Befreiungsschlag, der neue Produkte beschleunigen könnte.

• Die Einigung ist Teil einer globalen Verschärfung der Jugendschutzregeln in der Tech-Branche, was auch Auswirkungen auf die Aktienkurse und die strategische Ausrichtung der Unternehmen haben könnte.

• Analysten sehen das Vergleichsereignis als Chance, den Fokus bei Meta auf Produktentwicklung und Innovationen zu lenken, ähnlich wie bei Alphabet nach früheren rechtlichen Herausforderungen.

• Meta Platforms hat nach einem jahrelangen Rechtsstreit eine Vergleichszahlung von rund 18 Milliarden US-Dollar mit US-Bundesstaaten vereinbart, um Jugendschutzmaßnahmen zu verbessern und juristische Risiken zu minimieren.

Rechtsstreit um Jugendschutz endet mit Zahlung über eine ganze Dekade

Ein Analyst zieht Parallelen zu einem ähnlichen Fall bei einem Wettbewerber

Vergleich könnte Fokus der Anleger weg vom Juristischen lenken

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Meta Platforms hat sich mit 52 Attorneys General aus US-Bundesstaaten und Territorien auf eine Zahlung von rund 18 Milliarden US-Dollar verständigt, die über zehn Jahre in Raten fließt. Morgan Stanley-Analyst Brian Nowak bewertet die Einigung als sogenanntes "Clearing Event", das den Blick der Investoren von juristischen Risiken auf die Produktpipeline lenken könnte.

Der Meta-Vergleich und seine Bedingungen

Die Einigung wurde am vergangenen Mittwoch bekanntgegeben und erhielt kurz darauf die richterliche Genehmigung, wodurch die neuen Vorgaben in den beteiligten Bundesstaaten und Territorien in Kraft treten. Von der Gesamtsumme sollen die teilnehmenden Staaten rund 70 Prozent, umgerechnet etwa 12,7 Milliarden US-Dollar, über die Laufzeit erhalten. Die restlichen rund 5,3 Milliarden US-Dollar fließen nur, wenn YouTube und TikTok ein einstündiges Tageslimit, einen Nachtmodus und Altersverifizierungs-Maßnahmen einführen und eine entsprechende Zahlung leisten.

Der Rechtsstreit geht auf eine 2023 von Kalifornien und einer bipartisanen Staatenkoalition eingereichte Klage zurück, die Meta vorwarf, Facebook und Instagram so gestaltet zu haben, dass sie zwanghafte Nutzung bei Minderjährigen förderten. Meta erwartet im dritten Quartal dieses Jahres eine Rechtsrückstellung von rund 10 Milliarden US-Dollar, die in der beim Q2-Earnings-Call genannten Kostenspanne noch nicht enthalten war, während die übrigen im Juli veröffentlichten Prognosespannen unverändert bleiben. Chief Legal Officer C.J. Mahoney erklärte, das Rahmenwerk solle Eltern die Kontrolle über die Social-Media-Nutzung ihrer Kinder erleichtern, funktioniere aber nur, wenn die gesamte Branche mitziehe, und dass er TikTok und YouTube dazu aufrufe, das Regelwerk zu übernehmen.

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Morgan Stanley sieht ein Muster wie bei Alphabet

In einer Analystennotiz von Montag bezeichnete Morgan Stanley-Analyst Brian Nowak die Einigung als "Clearing Event" und äußerte die Einschätzung, dass die vereinbarten Jugendschutz-Obergrenzen YouTube stärker belasten könnten als Meta, weil lange Sitzungszeiten für die Google-Tochter eine größere Bedeutung hätten. Nowak zog einen Vergleich zu Alphabet: Nachdem das US-Justizministerium 2025 auf eine Zerschlagung zentraler Google-Vermögenswerte verzichtet hatte, folgte laut Nowak eine Serie neuer Produkt- und Modell-Launches, die die Bewertung anhob, da sich die Aufmerksamkeit der Investoren stärker auf KI-Pläne und Wachstum gerichtet habe. Er stellte die Frage, ob die Lösung des juristischen Überhangs auch bei Meta die Produktpipeline beschleunigen könnte.

Die Einigung reiht sich in eine branchenweite Verschärfung der Jugendschutz-Regulierung ein. Kurz vor Metas Ankündigung hatten TikTok und ByteDance einer Zahlung von 400 Millionen US-Dollar zur Beilegung eines Verstoßes gegen den Kinderschutzstandard COPPA zugestimmt, während Google und YouTube bereits 2019 170 Millionen US-Dollar für ähnliche Vorwürfe zahlten. International verschärfen sich die Regeln zusätzlich: Australien verpflichtet seit dem 10. Dezember 2025 große Plattformen, Nutzern unter 16 Jahren den Zugang zu verwehren, während Großbritannien ein Social-Media-Verbot für diese Altersgruppe plant, dessen erste Regeln bis Ende dieses Jahres folgen sollen.

So bewegt sich die Meta-Aktie

Die Meta-Aktie legt an der NASDAQ zeitweise um 2,73 Prozent auf 594,33 US-Dollar zu. Unter den Analysten überwiegt weiterhin der Optimismus: Die Bank of America stuft die Aktie laut TipRanks mit "Buy" und einem Kursziel von 810 US-Dollar ein, wie Analyst Justin Post zu Wochenbeginn mitteilte. Truist Financial vergab am vergangenen Donnerstag ebenfalls ein "Buy"-Votum mit einem Kursziel von 763 US-Dollar. Zurückhaltender äußerten sich JPMorgan mit einer "Hold"-Einschätzung und einem Kursziel von 640 US-Dollar am selben Tag sowie Wedbush, das am Dienstag mit einem Kursziel von 595 US-Dollar eine "Hold"-Einschätzung vergab.

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Ob sich Nowaks Einschätzung bestätigt, dürfte sich zeigen, wenn Meta neue Produktankündigungen macht und die Reaktion von YouTube und TikTok auf den Vorstoß bekannt wird. Der nächste Zahlentermin ist für den 28. Oktober vorgesehen.

Benedict Kurschat, Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.net

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