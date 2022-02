Verhandlung zwischen Kiew und Moskau nach Pause offenbar fortgesetzt

Mittelständische Unternehmen bleiben auf Erfolgskurs und erweisen sich als eine Zinsoase. Gerade jetzt während des Ukraine-Kriegs ist das eine wichtige Erkenntnis, denn Anleger finden hier interessante Renditeperlen. Imerfahren Sie alles über Ihre Renditechancen und wie Sie am besten in den Mittelstand investieren können.

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: US-Börsen geben nach -- DAX tiefrot -- Börse Moskau bleibt geschlossen -- Lufthansa fliegt nicht mehr nach Russland -- HENSOLDT, Rheinmetall, BP, Banken im Fokus

Niedersachsen plant wohl Aufstockung bei Volkswagen-Beteiligung. Volvo setzt Produktion und Verkauf in Russland aus. YouTube schränkt Videoangebot von RT ein - Google Maps deaktiviert Echtzeit-Verkehrsinfos in der Ukraine. Börsenlegende Warren Buffett kann Gewinn deutlich steigern. Weitere Bundesländer beginnen mit Novavax-Impfungen. Zuschlag für Intel-Chipfabrik könnte an Magdeburg gehen.