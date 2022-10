Verhandlungen über VW-Haustarif beginnen

BRAUNSCHWEIG (dpa-AFX) - Für rund 125 000 Beschäftigte des Autobauers Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) wird von Dienstag (16.30 Uhr) an in Braunschweig über einen neuen Tarifvertrag verhandelt. Die Gewerkschaft IG Metall fordert unter anderem - wie für die gesamte deutsche Metall- und Elektroindustrie - 8 Prozent mehr Geld. Der VW (Volkswagen (VW) vz)-Konzern komme bisher gut durch die verschiedenen Krisen, sagte IG-Metall-Bezirkschef Thorsten Gröger im September. Dennoch rechne man mit zähen Gesprächen. VW-Verhandlungsführer Arne Meiswinkel sagte: "Die Tarifrunde 2022 wird aufgrund der Vielzahl an Unsicherheiten anspruchsvoll." Es werde darum gehen, "gemeinsam eine tragfähige Lösung für die Beschäftigten und für das Unternehmen zu erzielen".

Der VW-Haustarif gilt für die Stammbelegschaft der sechs westdeutschen VW-Standorte in Braunschweig, Emden, Hannover, Kassel, Salzgitter und Wolfsburg sowie bei einigen Töchtern. Die Friedenspflicht endet zum 30. November 2022./cwe/DP/nas