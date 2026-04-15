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Verhandlungsgrundlagen

Zalando-Aktie führt den DAX an: Betriebsrat fordert Antworten zur Standort-Zukunft von Erfurt

16.04.26 11:34 Uhr
Zalando-Aktie gefragt: Betriebsrat geht auf Konfrontationskurs | finanzen.net

Der Betriebsrat des von der Schließung bedrohten Zalando-Logistikzentrums in Erfurt drängt weiter auf die Beantwortung von aus seiner Sicht offenen Fragen durch die Geschäftsführung.

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Es gehe um eine Grundlage für die anstehenden Verhandlungen, sagte der Vorsitzende Tony Krause nach einer Zalando-Betriebsversammlung in Erfurt. Es solle etwa geklärt werden, welche Mittel zurückgestellt worden seien und wie wirtschaftlich der Standort sei.

In dem Logistikzentrum in Erfurt beschäftigt der Internet-Modehändler rund 2.700 Arbeitnehmer. Nach den Plänen des DAX-Konzerns soll es im September geschlossen werden. Dagegen wehrt sich die Arbeitnehmervertretung.

Die Stimmung in der Betriebsversammlung sei "sehr gut" gewesen, so Krause. Nach Angaben des Betriebsrats haben mehr als 1.000 Beschäftigte teilgenommen. Das Interesse sei groß gewesen, hieß es.

Vor der Sitzung hatte der Betriebsrat erklärt, es gehe bei der Betriebsversammlung um ein "deutliches Zeichen für Mitbestimmung und gegen die aktuelle Dialogverweigerung der Geschäftsführung". Bei dem Treffen wurde auch über Risiken bei Aufhebungsverträgen informiert.

Die Zalando-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 2,75 Prozent auf 23,19 Euro und führt die Gewinnerliste im DAX an.

ERFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images, nitpicker / Shutterstock.com

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