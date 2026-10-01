DAX 25.199 -0,8%ESt50 6.269 -0,8%MSCI World 4.903 -0,1%Top 10 Crypto 11,10 -2,2%Nas 26.861 +0,2%Bitcoin 73.894 +0,2%Euro 1,1321 -0,1%Öl 96,9 -6,4%Gold 4.175 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Verheerendes Jahr für Schweizer Gletscher

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die starke Sommerhitze und wenig Schnee im vergangenen Winter haben den Schweizer Gletschern schwer zugesetzt. Rund 5,5 Prozent des Eisvolumens sind geschmolzen, wie das Gletschermessnetz (Glamos) berichtet. Das Jahr sei verheerend für die Gletscher gewesen. Es war der zweitstärkste Verlust seit Beginn der Messungen, nach dem Rekordjahr 2022. Die Messreihen gehen teils rund 140 Jahre zurück.

Werbung

Wenig Neuschnee habe die Gletscher während der langanhaltenden und intensiven Hitzewellen zwischen Mai und September nicht schützen können, er sei teils bereits im Juni verschwunden gewesen. Die Nullgradgrenze habe in diesen Monaten an 76 Tagen über 4000 Metern gelegen. Das sei ein Rekord gewesen und liege mehr als doppelt so hoch wie im langjährigen Mittel. Im Durchschnitt habe die mittlere Eisdecke der Gletscher zwischen 2,5 und vier Metern abgenommen.

Insgesamt betrage der Verlust in den vergangenen fünf Jahren nun fast 20 Prozent. "Alpengletscher haben unter solchen Bedingungen langfristig keine Überlebenschance", teilt Glamos mit. Insgesamt hat die Schweiz rund 1.400 Gletscher, von denen das Messnetz regelmäßig 23 vermisst und danach Hochrechnungen macht./oe/DP/mis

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.