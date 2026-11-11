Veri Medtech präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

11.11.26 06:35 Uhr

Veri Medtech ließ sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Veri Medtech die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Veri Medtech hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,070 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,7 Millionen USD – eine Minderung von 34,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,6 Millionen USD eingefahren.

Redaktion Finanzen.net