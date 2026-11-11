Veri Medtech präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Veri Medtech ließ sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Veri Medtech die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Veri Medtech hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,070 USD je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,7 Millionen USD – eine Minderung von 34,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,6 Millionen USD eingefahren.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Veri Medtech
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Veri Medtech
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen