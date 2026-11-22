Beim Umsatz wurden 677,0 Millionen ILS gegenüber 672,7 Millionen ILS im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,29 ILS eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,42 ILS je Aktie erzielt worden.

Veridis Environment hat am 19.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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