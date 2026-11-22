Veridis Environment: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Veridis Environment hat am 19.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,29 ILS eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,42 ILS je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 677,0 Millionen ILS gegenüber 672,7 Millionen ILS im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion Finanzen.net
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