VerifyMe gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Auf der Umsatzseite standen 7,4 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,0 Millionen USD umgesetzt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,93 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,600 USD erwirtschaftet worden.

VerifyMe hat am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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