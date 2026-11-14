VerifyMe gewährte Anlegern Blick in die Bücher
VerifyMe hat am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,93 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,600 USD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite standen 7,4 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,0 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf VerifyMe
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf VerifyMe
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen