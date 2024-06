Verimatrix erhält renommierten StreamTV-Preis für seine Cybersicherheits- und Anti-Piraterie-Technologien

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX, FR0010291245) (Paris:VMX), der führende Anbieter von Sicherheitstechnologien für Menschen in der modernen vernetzten Welt, gab heute bekannt, dass seine Suite Verimatrix Streamkeeper von Cybersicherheits- und Anti-Piraterie-Technologien mit dem begehrten StreamTV Award 2024 ausgezeichnet wurde.

Der StreamTV Award von Verimatrix, der im Rahmen einer Preisverleihungsgala am 24. Juni im Westin Westminster in Denver (US-Bundesstaat Colorado) verliehen wurde, war die höchste Auszeichnung in der Kategorie "Innovation in Content Delivery & Distribution". Damit setzte sich Verimatrix gegen drei andere Finalisten durch und gehört nun zu den diesjährigen 13 Gewinnern in der Elite-Kategorie. Die Programmgala, mit der die Innovatoren und Führungspersönlichkeiten gewürdigt werden, die einen Unterschied bei der Steigerung der Zuschauerzahlen, des Umsatzwachstums und der Schärfung von Markenprofilen machen, fand im Rahmen der StreamTV-Show statt, die als größte Veranstaltung der Branche für den Vertrieb von Videoprogrammen der nächsten Generation dient.

Verimatrix Streamkeeper ist die branchenweit erste kampffähige Cybersecurity-Suite, die speziell dafür entwickelt wurde, Videopiraterie zu blockieren, aufzuspüren und auszuschalten. Sie bietet einen wirksamen Schutz vor Gewinneinbußen, verhindert konsequent den Verlust von Videoinhalten und sorgt für ein beeindruckendes Zuschauererlebnis. Bei Attacken auf Streaming-Plattformen, Content-Delivery-Netzwerke (CDNs) und Apps stehlen Piraten nicht nur Inhalte, sondern beeinträchtigen auch die Abonnementeinnahmen und erhöhen die Kosten für die CDN-Verteilung. Führende Content-Inhaber, Rechteinhaber, Streaming-Plattformen, Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und viele andere Akteure nutzen die Lösungen Multi-DRM, Counterspy und Watermarking von Verimatrix Streamkeeper zur Realisierung von fortschrittlichen, mehrschichtigen Schutzmaßnahmen.

"Betrachtet man die Liste der Finalisten für die diesjährigen StreamTV Awards, ist es für Verimatrix eine große Ehre, neben einigen der bekanntesten Streaming-Marken der Welt ausgezeichnet worden zu sein”, sagte Andrew Bear, Head of Anti-Piracy Business bei Verimatrix. "Die StreamTV-Show und ihr Preisverleihungsprogramm sind eine hervorragende Gelegenheit, um die technischen Innovationen und Partnerschaften zu feiern, die letztlich dazu beitragen, die Einnahmen zu sichern, die für die heutigen Streaming-Optionen erforderlich sind.”

Eine Liste aller diesjährigen StreamTV-Preisträger finden Sie unter www.streamtvshow.com/streamtvshowcom/streamtv-awards

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) hilft, die moderne vernetzte Welt mit Sicherheit für Menschen zu versorgen. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, auf den Menschen ausgerichteter und reibungsloser Sicherheit. Führende Marken wenden sich an Verimatrix, um Premium-Filme, Live-Streaming-Sport, sensible Finanz- und Gesundheitsdaten, geschäftskritische mobile Anwendungen und vieles mehr zu sichern. Wir ermöglichen die vertrauenswürdigen Verbindungen, auf die sich unsere Kunden verlassen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt diese Inhalte und Erfahrungen anzubieten. Verimatrix hilft Partnern, schneller auf den Markt zu kommen, einfach zu expandieren, wertvolle Einnahmequellen zu schützen und neues Geschäft zu gewinnen. Besuchen Sie www.verimatrix.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240625090788/de/