Verimatrix ist Technologieführer im Report SPARK Matrix: In-App Protection, Q1 2024

Verimatrix (Euronext Paris: VMX, FR0010291245), der führende Anbieter von Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt, ist von Quadrant Knowledge Solutions erneut als Technologieführer in den Report SPARK Matrix: In- App Protection, Q1 2024 aufgenommen worden.

Der neueste SPARK Matrix-Report, der eine Wettbewerbsanalyse und ein Ranking der Anbieter von In-App-Schutzlösungen enthält, analysiert die globale Marktdynamik, Anbieterlandschaft und Wettbewerbsposition. Verimatrix wurde bereits in der SPARK Matrix for In-App Protection 2023 von Quadrant Knowledge Solutions als Technologieführer eingestuft. Damit hat das Unternehmen heute die zweite Anerkennung dieser Art für die preisgekrönte Verimatrix XTD Mobil-App-Sicherheitslösung erhalten, die einzigartige Funktionen zur Abschirmung sowie zur Erkennung und Bekämpfung von Bedrohungen bietet.

Ayush Patidar, Analyst bei Quadrant Knowledge Solutions, erklärt: "Die Extended Threat Defense™-Plattform von Verimatrix ist eine Komplettlösung für den Schutz mobiler Anwendungen und proaktive Benachrichtigungen von Sicherheitsteams bei potenziellen Bedrohungen. Das wichtigste Differenzierungsmerkmal ist die Zero-Code-App-Telemetrie, die eine schnelle Implementierung des App-Schutzes ohne Neuentwicklung ermöglicht und deren Bedrohungsüberwachung alle Geräte abdeckt – auch nicht verwaltete Geräte wie Smartphones. Diese wegweisende Technologie liefert EDR-ähnliche Bedrohungssignale auf Endgeräteebene und wendet sich an Unternehmen, die ihre Erkennungs- und Reaktionsfähigkeiten auf Endgeräten verbessern wollen. Verimatrix gibt seinen Kunden eine komplette Sicherheitslösung an die Hand, mit der sie schnell agieren können, um Risiken zu mindern und digitale Assets zu schützen. In den Kategorien technologische Exzellenz und Kundenwirkung hat Verimatrix herausragende Bewertungen erhalten und wurde in SPARK Matrix: In-App Protection, Q1 2024 als führendes Unternehmen eingestuft", fügt Ayush an.

"Wir sind stolz darauf, zum zweiten Mal in Folge vom SPARK Matrix Report als führendes Unternehmen bei Technologie und Kundenzufriedenheit ausgezeichnet worden zu sein", so Tom Powledge, Head of Cybersecurity Business bei Verimatrix. "Diese Würdigung bestätigt unsere Anstrengungen für die Bereitstellung der neuesten Innovationen, um einen robusten Sicherheitsstatus mobiler Apps zu gewährleisten – mit der erforderlichen Sichtbarkeit, um Bedrohungen zu verhindern und frühzeitig zu erkennen, bevor sie Schaden anrichten oder den Ruf des Unternehmens schädigen. Verimatrix sorgt für den notwendigen Schutz von Anwendungen, die die digitale Wirtschaft vorantreiben."

Verimatrix XTD setzt auf erweiterte Funktionen wie Code-Verschleierung, Manipulationsschutz und Umgebungsprüfungen, um mobile Android- und iOS-Apps vor Angriffen wirksam zu schützen. Die umfangreiche Suite von Cybersicherheitsfunktionen umfasst mobile, eingebettete, Desktop- und Web-Plattformen, darunter Browser, JavaScript, verschiedene Frameworks und Bibliotheken. Durch den Einsatz von KI und ML für eine kontinuierliche Bedrohungsanalyse bietet XTD eine Überwachung in Echtzeit und befähigt Unternehmen, entstehende Bedrohungen rasch zu erkennen und auf sie zu reagieren – insbesondere bei Anwendungen auf "nicht verwalteten" Verbrauchergeräten, die zwar mit dem Internet verbunden sind, jedoch nicht durch gängige IT-Methoden überwacht werden.

Um mehr über Verimatrix XTD zu erfahren, besuchen Sie www.verimatrix.com/cybersecurity/verimatrix-xtd.

Über Quadrant Knowledge Solutions

Quadrant Knowledge Solutions ist ein globales Beratungs- und Consulting-Unternehmen, das sich darauf konzentriert, Kunden bei der Verwirklichung ihrer geschäftlichen Transformationsziele durch strategische Geschäfts- und Wachstumsberatung zu unterstützen. Wir bei Quadrant Knowledge Solutions verfolgen das Ziel, als strategischer Wissenspartner ein integraler Bestandteil des Geschäfts unserer Kunden zu werden. Unsere Forschungs- und Beratungsleistungen sind so konzipiert, dass sie umfassende Informationen und strategische Erkenntnisse liefern, die unseren Kunden helfen, Wachstumsstrategien zu formulieren, um in einem stetig evolvierenden Geschäftsumfeld zu überleben und zu florieren.

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) bietet kundenfreundliche Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, benutzerorientierter und nahtloser Sicherheit. Führende Marken verlassen sich auf Verimatrix, um wichtige Assets zu schützen – von Premium-Filmen und Sport-Live-Streaming über vertrauliche Finanz- und Gesundheitsdaten bis hin zu geschäftskritischen Mobilanwendungen. Wir bieten die vertrauenswürdigen Verbindungen, die unsere Kunden benötigen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt überzeugende Inhalte und Erlebnisse bereitzustellen. Verimatrix ermöglicht Partnern kürzere Markteinführungszeiten, einfache Skalierung, den Schutz wertvoller Einkommensquellen und die Erschließung neuer Geschäftschancen. Besuchen Sie www.verimatrix.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240612042360/de/