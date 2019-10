Verimatrix nTitleMe erhält bei den Diamond Technology Reviews 2019 von Broadband Technology Report die höchste Punktzahl

Aufsichtsrechtliche Meldungen:

Verimatrix, (Paris: VMX), ein global tätiger Anbieter von Sicherheits- und Business-Intelligence-Lösungen zum Schutz von Inhalten, Geräten, Anwendungen und der Kommunikation, gab heute bekannt, dass die Verimatrix-Lösung nTitleMe beim jährlich veranstalteten Technologie-Auszeichnungsprogramm für Anbieter aus der Breitband-Kabelbranche von Broadband Technology Report mit fünf Diamanten ausgezeichnet wurde. Mit der höchstmöglichen Bewertung von fünf Diamanten werden herausragende Produkte ausgezeichnet, die neue Maßstäbe hinsichtlich der Leistungsfähigkeit setzen bzw. neue Wege eröffnen.

nTitleMe ermöglicht es Inhaltsanbietern, den Abonnenten "TV Everywhere" auf nahtlose Weise anzubieten. Die cloudbasierte SaaS-Lösung (Software-as-a-Service) sorgt dafür, dass die Beziehungen von Inhaltsanbieter und Netzbetreiber optimiert werden und dass die Inhalte und die damit verbundenen Einnahmen geschützt sind. Die Lösung kann auf ein Zielpublikum beliebiger Größe skaliert werden.

Zur Ermittlung der Bewertung wurde jedes Projekt, das sich um die Auszeichnung bewarb, mindestens drei ehrenamtlich tätigen Experten von Broadband Technology Report zugeteilt, wobei ähnliche Produkte von verschiedenen Anbietern von derselben Jurorengruppe bewertet wurden. Die Bewertungen und Kommentaren der Juroren basierten auf schriftlichen Materialien der Anbieter sowie auf ihren eigenen Erfahrungen bzw. Kenntnissen zu den jeweiligen Technologien.

Einer der Juroren des Programms äußerte sich wie folgt: "Die Flexibilität von nTitleMe ermöglicht es den Betreibern, einen von den Kunden lang ersehnten Service anzubieten: den Zugriff auf ihre Inhalte – überall, mit jedem beliebigen Gerät und zu jedem Zeitpunkt. Das Produkt berücksichtigt die jeweiligen Schutzsysteme, die von den Autoren der Inhalte genutzt werden. Zu diesem Zweck erfolgt eine Integration in die OSS/BSS-Systeme der Serviceprovider, was dem Endanwender eine nahtlose, anwenderfreundliche Nutzung ermöglicht."

"Das Versprechen «TV Everywhere» kann auf Verbraucher irritierend wirken, wenn sie die Inhalte nicht problemlos überall empfangen können, und das kann zu kostspieligen Kundenabwanderungen führen", so Martin Bergenwall, Senior Vice President des Bereichs Product Management von Verimatrix. "Die Auszeichnung mit fünf Diamanten von einem so renommierten Programm unterstreicht, warum nTitleMe für Rechteinhaber und Video-Servicebetreiber unerlässlich ist, die «TV Everywhere» so anbieten möchten, wie es die Zuschauer erwarten. Es rationalisiert nicht nur die Beziehungen zwischen Content-Anbietern und Betreibern, sondern sorgt auch für nahtlose Benutzerfreundlichkeit."

Klicken Sie hier, um die ungekürzte Liste der von Diamond Technology Reviews 2019 ausgezeichneten Produkte anzuzeigen. Weitere Informationen darüber, wie nTitleMe bei den Arbeitsabläufen zum Vertreiben von Inhalten Reibungsverluste reduziert und Mehrwert bietet, finden Sie unter www.verimatrix.com/solutions/tv-authentication.

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) ist ein global tätiger Anbieter von Sicherheits- und Business-Intelligence-Lösungen zum Schutz von Inhalten, Geräten, Anwendungen und der Kommunikation über mehrere Märkte hinweg. Viele der weltweit größten Serviceprovider und der führenden Innovatoren vertrauen auf Verimatrix, wenn es um den Schutz von Systemen geht, auf die sich Menschen tagtäglich verlassen, darunter mobile Apps, Unterhaltung, Bankwesen, Gesundheitswesen, Kommunikation und Transportwesen. Verimatrix bietet anwenderfreundliche Software-Lösungen, Cloud-Dienste und IP-Cores für die Halbleiterindustrie, die beispiellose Sicherheit und Business Intelligence liefern. Seit über zwei Jahrzehnten befähigt und schützt Verimatrix seine Kunden, darunter IoT-Software-Entwickler, Gerätehersteller, Halbleiterhersteller, Serviceprovider und Inhaltvertreiber. Weitere Informationen: www.verimatrix.com.

