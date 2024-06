Verimatrix präsentiert die Plattform zum Schutz mobiler Apps auf den OWASP-Veranstaltungen in Lissabon und San Francisco

Werte in diesem Artikel

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX, FR0010291245), der führende Anbieter von Sicherheit für die moderne vernetzte Welt, gab heute seine Teilnahme an zwei führenden Veranstaltungen des Open Worldwide Application Security Project (OWASP) bekannt. Auf den folgenden Konferenzen werden die preisgekrönten Verimatrix Extended Threat Defense (XTD) Sicherheitslösungen für mobile Apps vorgestellt:

OWASP Global AppSec Lissabon 2024 - 24. bis 28. Juni 2024

Kongresszentrum Lissabon - Lissabon, Portugal

https://lisbon.globalappsec.org/



OWASP Global AppSec San Francisco 2024 - 23. bis 27. September 2024

Hyatt Regency San Francisco – San Francisco, Kalifornien

https://sf.globalappsec.org/

OWASP-Veranstaltungen bringen diejenigen zusammen, die mit der Gewährleistung der Sicherheit von Apps, dem dazugehörigen Unternehmen und den App-Benutzern betraut sind. Sie dienen als führende Veranstaltungen, um den Wert und den Unterschied zu verdeutlichen, den der proaktive Einsatz von Schutzmaßnahmen für mobile Apps mit sich bringt. Die Verimatrix XTD-Lösungen für die Sicherheit mobiler Apps bieten schnell und einfach den zuverlässigen Schutz, die Überwachung und die Abhilfe, die App-Hersteller benötigen, um die neuesten Bedrohungen zu bekämpfen.

"Als stolzes OWASP-Mitglied und Diamantsponsor für die Veranstaltung in Lissabon sowie als Silber-Unterstützer in San Francisco ist Verimatrix davon überzeugt, dass die OWASP-Konferenzen einen wertvollen Beitrag für die Mobilfunkbranche leisten", sagte Tom Powledge, Head of Cybersecurity Business bei Verimatrix. "Wir freuen uns, dass wir teilnehmen und ausstellen können, um die Erfolge, die Verimatrix XTD ermöglicht hat, mit anderen zu teilen und Entwicklern dabei zu helfen, die beängstigenden Hürden bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu überwinden, mit denen viele von ihnen konfrontiert sind, wenn sie versuchen, ihre Anwendungen zu starten und zu pflegen."

Verimatrix XTD hat sich zur bevorzugten Cybersicherheitslösung für Unternehmen entwickelt, die ihre Android-Anwendungen aufgrund von Compliance-Vorschriften vor Reverse Engineering und anderen Cyberangriffen schützen müssen. Verimatrix hebt sich von anderen Anbietern in der Branche ab und bietet flexible Bereitstellungsoptionen, darunter Zero-Code-Cloud-Lösungen, Toolkits vor Ort und einen White-Glove-Service, bei dem das Verimatrix-Team aus erfahrenen Threat Intelligence Account Managern sicherstellt, dass Cybersecurity-Abwehrmaßnahmen effizient in DevSecOps-Workflows sowie in kontinuierliche Integrations- und Bereitstellungsprozesse (CI/CD) im Namen der Kunden implementiert werden. Dies ist besonders nützlich für Unternehmen mit begrenztem Cybersecurity-Personal oder Fachwissen bei der Bekämpfung von Angriffen auf mobile Apps.

Verimatrix XTD schützt Besitzer mobiler Apps vor einer Vielzahl von Bedrohungen wie Angriffen aus der Lieferkette, Bildschirmüberlagerungen, Umverpackung von Anwendungen, unerlaubten Änderungen oder Manipulationen, Man-in-the-Device-Angriffen und mehr. Seine fortschrittlichen Verschleierungstechniken sowie seine Fähigkeiten zur Erkennung von und Reaktion auf Bedrohungen mit Hilfe von KI/ML machen XTD zu einem Unternehmen der Spitzenklasse.

Die Palette der Anwendungsschutzlösungen von Verimatrix XTD umfasst:

XTD Enterprise Suite

XTD Protect for Mobile (iOS und Android)

XTD Protect for Desktop and Embedded Applications (Windows, MacOS und Linux)

XTD Protect for Native Applications (C/C++)

XTD Key Shield (Whitebox-Kryptographie)

XTD Protect for Web Applications

XTD Managed Services

Weitere Informationen zu Verimatrix XTD oder eine Produktdemo erhalten Sie unter VerimatrixCybersecurity.com.

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) hilft, die moderne vernetzte Welt mit Sicherheit für Menschen zu versorgen. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, auf den Menschen ausgerichteter und reibungsloser Sicherheit. Führende Marken wenden sich an Verimatrix, um Premium-Filme, Live-Streaming-Sport, sensible Finanz- und Gesundheitsdaten, geschäftskritische mobile Anwendungen und vieles mehr zu sichern. Wir ermöglichen die vertrauenswürdigen Verbindungen, auf die sich unsere Kunden verlassen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt diese Inhalte und Erfahrungen anzubieten. Verimatrix hilft Partnern, schneller auf den Markt zu kommen, einfach zu expandieren, wertvolle Einnahmequellen zu schützen und neues Geschäft zu gewinnen. Besuchen Sie www.verimatrix.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240624503620/de/