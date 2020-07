Verimatrix veröffentlicht WhiteBox-Technologie-Upgrade für Sicherheitsintegratoren in Unternehmen

Regulatory News:

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX), der Marktführer bei kundenzentrierten Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt, hat heute die allgemeine Verfügbarkeit seines neusten Tools, Verimatrix WhiteBox 3.7., bekannt gegeben. Verimatrix WhiteBox ist eine der ersten Code-Schutzlösungen in der Produktfamilie Application Shielding des Unternehmens.

Verimatrix WhiteBox wurde entwickelt, um die Stärkung von Code zu vereinfachen. Zertifizierte Kunden und Partner können mit Verimatrix WhiteBox die Kryptosicherheit ihrer Software entwickeln, kontrollieren und realisieren, wenn hardwarebasierte Sicherheit nicht verfügbar oder der Zugriff kompliziert ist.

Verimatrix WhiteBox und sein Tool WhiteBox Designer ermöglichen die schnelle Erstellung sicherer Kryptoarchitekturen und bieten folgende neue Funktionen und Verbesserungen:

Bedeutende Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit des WhiteBox Designer ermöglichen einfache benutzerdefinierte WhiteBox-Designs selbst für die komplexesten Architekturen

Optimierte Ausführungsgeschwindigkeit für WhiteBox-Kryptoalgorithmen über Geräte und Plattformen hinweg

Größenoptimierung für WhiteBox-Code zur Unterstützung eingeschränkter Geräte ohne Sicherheitseinbußen

Noch höhere Robustheit der WhiteBox-Algorithmen für öffentliche Schlüssel

"Von vernetzten Autos bis hin zu den neuesten Gadgets in unseren Häusern ist es von entscheidender Bedeutung, dass diese IoT-Geräte und andere vernetzte OEM-Lösungen für Verbraucher und Unternehmen leistungsstark und dennoch erschwinglich geschützt werden", sagte Martin Bergenwall, Senior Vice President of Product Management bei Verimatrix. "Diese neueste Version unseres WhiteBox-Tools spiegelt unsere Verpflichtung zu kontinuierlicher Innovation und unsere Position als zukunftsorientierter Marktführer im Bereich der Softwaresicherheit wider. Wir sind beeindruckt, dass einige der bekanntesten Marken der Welt wie z. B. Banken und Automobilhersteller täglich auf Verimatrix-Technologie vertrauen, um ihre Schlüssel, Algorithmen und Daten vor Cyberkriminellen zu schützen".

WhiteBox zeichnet sich durch leistungsstarke Kontrolle der Kryptoschlüssel aus

Herkömmliche WhiteBox-Hersteller bieten vorkompilierte oder vorgenerierte Bibliotheken an, d. h. der Hersteller besitzt den Schlüssel, der die WhiteBox "freischaltet". Diese Schlüssel werden oft von mehreren Kunden genutzt, was bedeutet, dass die unsichere Anwendung einer anderen Person Ihre Applikation gefährden kann. Mit Verimatrix WhiteBox behalten Sie die vollständige Kontrolle über Ihre eigenen Schlüssel. Verimatrix sieht die Schlüssel nie, und andere Implementierungen können sie nie gemeinsam nutzen. Stattdessen bieten wir ein WhiteBox-Tool an, mit dem unsere Kunden ihre eigenen Implementierungen erstellen können. Sie lösen dazu die kryptografischen Schlüssel in ihrem Code auf und verbergen die Algorithmen auf stabile Weise. Dadurch sind die Schlüssel, Algorithmen und Daten sicher – selbst wenn ein Angreifer vollständigen Zugriff auf das Gerät hat, auf dem die Algorithmen ausgeführt werden.

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) bietet kundenfreundliche Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, personenorientierter und reibungsloser Sicherheit. Führende Marken verlassen sich auf Verimatrix, um wichtige Assets zu schützen – von Premium-Filmen und Sport-Live-Streaming über vertrauliche Finanz- und Gesundheitsdaten bis hin zu geschäftskritischen Mobilanwendungen. Wir bieten die vertrauenswürdigen Verbindungen, die unsere Kunden benötigen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt überzeugende Inhalte und Erlebnisse bereitzustellen. Verimatrix ermöglicht Partnern kürzere Markteinführungszeiten, einfache Skalierung, den Schutz wertvoller Einkommensquellen und die Sicherung neuer Geschäfte. Nähere Informationen sind verfügbar unter www.verimatrix.com.

