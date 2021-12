Verimatrix wird im Omdia Market Radar Report über die Abschirmung von Medien- und Unterhaltungsanwendungen als Marktführer mit der höchsten Punktzahl ausgezeichnet

Regulatorische Meldungen:

Omdia Heat Map for App Shielding (Photo: Omdia)

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX), der führende Anbieter von Sicherheitslösungen für die moderne, vernetzte Welt, gab heute bekannt, dass Omdia Verimatrix in seinem Omdia Market Radar als den führenden Anbieter mit der höchsten Punktzahl ausgezeichnet hat: Media and Entertainment Application Shielding-Bericht.

Die Medien- und Unterhaltungsbranche investiert viel Geld und Ressourcen in den Schutz ihrer Netzwerke, ihrer Inhalte und der Verfügbarkeit ihrer Cloud-Dienste. Dabei werden jedoch Apps häufig übersehen. Hacker sind ständig auf der Suche nach Schwachstellen in der Verteidigung. Da mobile Apps ein Endpunktrisiko für das Unternehmen darstellen, kann jede mobile App, die mit einem Cloud-Service verbunden ist, von Hackern als Waffe eingesetzt werden, um in das Unternehmen einzudringen: Geistiges Eigentum, Kundendaten, Quellcode und der Ruf der Marke sind gefährdet. Aus diesem Grund ist die Absicherung von Apps für die Medien- und Unterhaltungsindustrie so wichtig geworden.

Auf Basis einer umfassenden Bewertungsmatrix positioniert der Omdia-Bericht Verimatrix als klaren Innovator mit Bestnoten unter den sechs untersuchten Anbietern. Bewertet wurde eine Vielzahl von Kriterien, die den Funktionsumfang für den Schutz von On-Prem- und SaaS-Anwendungen, die Markteinführungszeit, die Preismodelle, die Reaktionsfähigkeit auf neue Bedrohungen und vieles mehr umfassen.

"Verimatrix erhielt die höchste Bewertung für seine Kompetenz zur Integration ohne Code, seine breit gefächerten Implementierungsmethoden und seine Preismodelle, die auf eine Vielzahl von Geräten anwendbar sind", heißt es im Bericht von Omdia. "Das neue Analyse-Tool von Verimatrix ist ebenfalls ein abgerundetes Angebot, das in diesem Spektrum am besten abschneidet und Verimatrix eine starke Position unter den Mitbewerbern verschafft."

"Dass Verimatrix in einer solch strengen Prüfung der App-Shielding-Lösungen, die es auf dem Markt gibt, die höchste Bewertung erhalten hat, verdeutlicht, dass es sich bei dem Anbieter um einen bewährten und leistungsstarken Partner handelt, dem Unternehmen beim Schutz ihres Betriebs vertrauen können", so Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer und President bei Verimatrix. "Die in dem Bericht enthaltene Omdia Heat Map veranschaulicht perfekt, dass die Bedrohungsabwehrlösungen von Verimatrix im Vergleich zu alternativen Lösungen einen weitreichenden, unübertroffenen Wert bieten. Unsere globale Kundenbasis bestätigt diese Ergebnisse durchweg."

Der vollständige Bericht ist hier erhältlich: https://omdia.tech.informa.com/commissioned-research/articles/omdia-market-radar-media-and--entertainment-application-shielding

Verimatrix bietet einen kostenlosen App-Evaluierungsdienst sowie eine kostenlose 30-Tage-Testversion für ausgewählte Lösungen. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.verimatrix.com/solutions/application-shielding/

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) unterstützt die moderne vernetzte Welt mit Sicherheit für Menschen. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, menschenzentrierter und reibungsloser Sicherheit. Führende Marken setzen auf Verimatrix, um alles zu sichern - von Premium-Filmen und Live-Sport-Streaming über sensible Finanz- und Gesundheitsdaten bis hin zu unternehmenskritischen mobilen Anwendungen. Wir ermöglichen die vertrauenswürdigen Verbindungen, auf die sich unsere Kunden verlassen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt überzeugende Inhalte und Erlebnisse zu bieten. Verimatrix ermöglicht Partnern kürzere Markteinführungszeiten, einfache Skalierung, den Schutz wertvoller Einkommensquellen und die Sicherung neuer Geschäfte. Weitere Informationen finden Sie unter www.verimatrix.com.

