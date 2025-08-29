VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign verteidigt Stellung am Dienstagnachmittag
Die Aktie von VeriSign hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die VeriSign-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 273,39 USD.
Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:45 Uhr die VeriSign-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 273,39 USD. Die VeriSign-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 273,42 USD. Bei 270,46 USD markierte die VeriSign-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 270,46 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 21.455 VeriSign-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.07.2025 bei 310,41 USD. Mit einem Zuwachs von 13,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.11.2024 bei 175,63 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 35,76 Prozent könnte die VeriSign-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,30 USD je VeriSign-Aktie.
Am 24.07.2025 hat VeriSign die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,21 USD. Im Vorjahresviertel hatte VeriSign 2,01 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,89 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 409,90 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 387,10 Mio. USD ausgewiesen worden waren.
VeriSign dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je VeriSign-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,82 USD fest.
Nachrichten zu VeriSign Inc.
Alle: Alle Empfehlungen