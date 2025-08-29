VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign verliert am Dienstagabend

Blick auf VeriSign-Kurs

Die Aktie von VeriSign gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die VeriSign-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 272,25 USD.

Das Papier von VeriSign gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:07 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 272,25 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die VeriSign-Aktie bis auf 270,46 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 270,46 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 79.791 VeriSign-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.07.2025 bei 310,41 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der VeriSign-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.11.2024 (175,63 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die VeriSign-Aktie 55,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an VeriSign-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,30 USD.

VeriSign veröffentlichte am 24.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,21 USD, nach 2,01 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat VeriSign im vergangenen Quartal 409,90 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte VeriSign 387,10 Mio. USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte VeriSign am 23.10.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,82 USD je VeriSign-Aktie.

