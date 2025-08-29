VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign fällt am Abend

Kursverlauf

Die Aktie von VeriSign gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die VeriSign-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 272,61 USD nach.

Die Aktie verlor um 20:06 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 272,61 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die VeriSign-Aktie bisher bei 270,75 USD. Bei 273,46 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 58.012 VeriSign-Aktien den Besitzer.

Am 29.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 310,41 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 175,63 USD fiel das Papier am 02.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,57 Prozent.

Für VeriSign-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,30 USD ausgeschüttet werden.

VeriSign ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,21 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,01 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 409,90 Mio. USD – ein Plus von 5,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem VeriSign 387,10 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 23.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,82 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

