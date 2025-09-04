DAX23.597 -0,7%ESt505.318 -0,5%Top 10 Crypto15,54 +1,0%Dow45.456 -0,4%Nas21.689 -0,1%Bitcoin94.912 -0,1%Euro1,1722 +0,6%Öl65,68 -1,8%Gold3.594 +1,3%
Kursentwicklung

VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign zieht am Abend an

05.09.25 20:24 Uhr
VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign zieht am Abend an

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von VeriSign. Zuletzt ging es für das VeriSign-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 278,50 USD.

VeriSign Inc.
Die Aktie notierte um 20:06 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 278,50 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die VeriSign-Aktie bei 279,73 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 277,28 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 78.887 VeriSign-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 29.07.2025 auf bis zu 310,41 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der VeriSign-Aktie ist somit 11,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 175,63 USD fiel das Papier am 02.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 36,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

VeriSign-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,30 USD belaufen.

Am 24.07.2025 hat VeriSign die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,21 USD gegenüber 2,01 USD im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat VeriSign in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,89 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 409,90 Mio. USD im Vergleich zu 387,10 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte VeriSign am 23.10.2025 vorlegen.

In der VeriSign-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,82 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

