VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign am Nachmittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von VeriSign. Die VeriSign-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 282,16 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 282,16 USD. Das Tagestief markierte die VeriSign-Aktie bei 282,16 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 282,28 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten VeriSign-Aktien beläuft sich auf 5.323 Stück.
Bei einem Wert von 310,41 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.07.2025). Mit einem Zuwachs von 10,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 02.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 175,63 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die VeriSign-Aktie mit einem Verlust von 37,76 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an VeriSign-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,30 USD.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte VeriSign am 24.07.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,21 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,01 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 409,90 Mio. USD – ein Plus von 5,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem VeriSign 387,10 Mio. USD erwirtschaftet hatte.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von VeriSign wird am 23.10.2025 gerechnet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,82 USD je VeriSign-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur VeriSign-Aktie
Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com
Nachrichten zu VeriSign Inc.
Alle: Alle Empfehlungen