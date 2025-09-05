VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign tritt am Abend auf der Stelle
Die Aktie von VeriSign zeigt sich am Dienstagabend ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 283,16 USD bewegte sich die VeriSign-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.
Im NASDAQ-Handel kam die VeriSign-Aktie um 19:56 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 283,16 USD. In der Spitze gewann die VeriSign-Aktie bis auf 283,16 USD. Die VeriSign-Aktie sank bis auf 279,70 USD. Bei 282,28 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 83.448 VeriSign-Aktien.
Am 29.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 310,41 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die VeriSign-Aktie 9,62 Prozent zulegen. Am 02.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 175,63 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der VeriSign-Aktie.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an VeriSign-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,30 USD.
VeriSign gewährte am 24.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,21 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,01 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,89 Prozent auf 409,90 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 387,10 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2025 veröffentlicht.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je VeriSign-Aktie in Höhe von 8,82 USD im Jahr 2025 aus.
