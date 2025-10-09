VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign am Donnerstagnachmittag verlustreich
Die Aktie von VeriSign gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die VeriSign-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 266,21 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 15:52 Uhr rutschte die VeriSign-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 266,21 USD ab. Die Abwärtsbewegung der VeriSign-Aktie ging bis auf 266,21 USD. Mit einem Wert von 267,94 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten VeriSign-Aktien beläuft sich auf 7.310 Stück.
Am 29.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 310,41 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 175,63 USD. Dieser Wert wurde am 02.11.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der VeriSign-Aktie.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an VeriSign-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,30 USD.
VeriSign ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,21 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,01 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 409,90 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 387,10 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.
In der VeriSign-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,82 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur VeriSign-Aktie
Auch Investmentlegenden machen Fehler: Bei welchen Investments Warren Buffett & Co. daneben gegriffen haben
So investierte Buffetts Berkshire Hathaway im 2. Quartal 2025 - Neue Beteiligungen aufgebaut
Buffetts Portfolio 2025: Die Performance seiner wichtigsten Aktien
Übrigens: VeriSign und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf VeriSign
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf VeriSign
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com
Nachrichten zu VeriSign Inc.
Analysen zu VeriSign Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.02.2017
|VeriSign Neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|27.07.2015
|VeriSign Buy
|Topeka Capital Markets
|10.08.2012
|VeriSign neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|24.07.2012
|VeriSign neutral
|Citigroup Corp.
|30.01.2012
|VeriSign buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.07.2015
|VeriSign Buy
|Topeka Capital Markets
|30.01.2012
|VeriSign buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|05.01.2012
|VeriSign outperform
|Credit Suisse Group
|25.10.2011
|VeriSign buy
|Citigroup Corp.
|18.07.2011
|VeriSign buy
|Citigroup Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.02.2017
|VeriSign Neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|10.08.2012
|VeriSign neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|24.07.2012
|VeriSign neutral
|Citigroup Corp.
|31.01.2011
|VeriSign equal-weight
|Barclays Capital
|28.01.2011
|VeriSign neutral
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.12.2009
|VeriSign sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.2009
|VeriSign sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.01.2008
|VeriSign Downgrade
|Morgan Stanley
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für VeriSign Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen