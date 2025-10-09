DAX24.652 +0,2%Est505.631 -0,3%MSCI World4.338 -0,3%Top 10 Crypto16,92 -2,1%Nas22.995 -0,2%Bitcoin104.950 -1,1%Euro1,1554 -0,6%Öl65,82 -0,4%Gold4.016 -0,6%
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.
Top News
DAX markiert neues Rekordhoch über 24.700-Punkte-Marke und schließt fester - Sentiment: Bullen mit absoluter Mehrheit DAX markiert neues Rekordhoch über 24.700-Punkte-Marke und schließt fester - Sentiment: Bullen mit absoluter Mehrheit
Aktien auf Rekordniveau: Das sagen Experten zu Palantir und NVIDIA Aktien auf Rekordniveau: Das sagen Experten zu Palantir und NVIDIA
Kursentwicklung im Fokus

VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign am Donnerstagnachmittag verlustreich

09.10.25 16:09 Uhr
Die Aktie von VeriSign gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die VeriSign-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 266,21 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
VeriSign Inc.
227,90 EUR -2,60 EUR -1,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr rutschte die VeriSign-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 266,21 USD ab. Die Abwärtsbewegung der VeriSign-Aktie ging bis auf 266,21 USD. Mit einem Wert von 267,94 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten VeriSign-Aktien beläuft sich auf 7.310 Stück.

Am 29.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 310,41 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,60 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 175,63 USD. Dieser Wert wurde am 02.11.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der VeriSign-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an VeriSign-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,30 USD.

VeriSign ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,21 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,01 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 409,90 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 387,10 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

In der VeriSign-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,82 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur VeriSign-Aktie

