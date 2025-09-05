VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign am Nachmittag tiefer

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von VeriSign. Zuletzt ging es für die VeriSign-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 288,86 USD.

Die VeriSign-Aktie musste um 15:47 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 288,86 USD. Im Tief verlor die VeriSign-Aktie bis auf 287,86 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 287,86 USD. Zuletzt wechselten 5.000 VeriSign-Aktien den Besitzer.

Am 29.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 310,41 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die VeriSign-Aktie mit einem Kursplus von 7,46 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 175,63 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.11.2024). Der aktuelle Kurs der VeriSign-Aktie ist somit 39,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,30 USD je VeriSign-Aktie.

VeriSign gewährte am 24.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,21 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte VeriSign 2,01 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 409,90 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 387,10 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2025 erfolgen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass VeriSign ein EPS in Höhe von 8,82 USD in den Büchern stehen haben wird.

