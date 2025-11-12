VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign präsentiert sich am Abend stärker

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von VeriSign zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von VeriSign legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 251,38 USD.

Das Papier von VeriSign legte um 20:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 251,38 USD. Zwischenzeitlich stieg die VeriSign-Aktie sogar auf 252,50 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 247,09 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten VeriSign-Aktien beläuft sich auf 81.021 Stück.

Bei 310,41 USD markierte der Titel am 29.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 23,48 Prozent Plus fehlen der VeriSign-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 177,52 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der VeriSign-Aktie liegt somit 41,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

VeriSign-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,30 USD belaufen.

Am 23.10.2025 äußerte sich VeriSign zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,27 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,30 Prozent auf 419,10 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 390,60 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte VeriSign am 05.02.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem VeriSign-Gewinn in Höhe von 9,12 USD je Aktie aus.

