VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign zeigt sich am Abend gestärkt

Die Aktie von VeriSign gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,9 Prozent auf 266,53 USD zu.

Das Papier von VeriSign legte um 20:07 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,9 Prozent auf 266,53 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die VeriSign-Aktie bisher bei 267,49 USD. Bei 262,92 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 88.214 VeriSign-Aktien umgesetzt.

Am 29.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 310,41 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,46 Prozent hinzugewinnen. Am 02.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 175,63 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,30 USD. Im Vorjahr hatte VeriSign 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 24.07.2025 äußerte sich VeriSign zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,21 USD gegenüber 2,01 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 409,90 Mio. USD – ein Plus von 5,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem VeriSign 387,10 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 22.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von VeriSign.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,82 USD je Aktie belaufen.

