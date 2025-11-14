VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign am Freitagnachmittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von VeriSign. Die VeriSign-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 251,06 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von VeriSign nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,2 Prozent auf 251,06 USD. In der Spitze fiel die VeriSign-Aktie bis auf 249,16 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 250,90 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.582 VeriSign-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.07.2025 bei 310,41 USD. Derzeit notiert die VeriSign-Aktie damit 19,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 20.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 177,52 USD ab. Der derzeitige Kurs der VeriSign-Aktie liegt somit 41,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,30 USD. Im Vorjahr erhielten VeriSign-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.
Am 23.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,27 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat VeriSign im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,30 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 419,10 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 390,60 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.02.2026 erfolgen.
Experten gehen davon aus, dass VeriSign im Jahr 2025 9,12 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Nachrichten zu VeriSign Inc.
Analysen zu VeriSign Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.02.2017
|VeriSign Neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|27.07.2015
|VeriSign Buy
|Topeka Capital Markets
|10.08.2012
|VeriSign neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|24.07.2012
|VeriSign neutral
|Citigroup Corp.
|30.01.2012
|VeriSign buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.07.2015
|VeriSign Buy
|Topeka Capital Markets
|30.01.2012
|VeriSign buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|05.01.2012
|VeriSign outperform
|Credit Suisse Group
|25.10.2011
|VeriSign buy
|Citigroup Corp.
|18.07.2011
|VeriSign buy
|Citigroup Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.02.2017
|VeriSign Neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|10.08.2012
|VeriSign neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|24.07.2012
|VeriSign neutral
|Citigroup Corp.
|31.01.2011
|VeriSign equal-weight
|Barclays Capital
|28.01.2011
|VeriSign neutral
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.12.2009
|VeriSign sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.2009
|VeriSign sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.01.2008
|VeriSign Downgrade
|Morgan Stanley
