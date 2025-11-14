DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,25 -1,7%Nas23.055 +0,8%Bitcoin83.500 -2,6%Euro1,1614 -0,2%Öl64,36 +2,0%Gold4.103 -1,6%
Aktie im Fokus

VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign am Freitagnachmittag schwächer

14.11.25 16:08 Uhr
VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign am Freitagnachmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von VeriSign. Die VeriSign-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 251,06 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
VeriSign Inc.
213,90 EUR -3,50 EUR -1,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von VeriSign nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,2 Prozent auf 251,06 USD. In der Spitze fiel die VeriSign-Aktie bis auf 249,16 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 250,90 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.582 VeriSign-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.07.2025 bei 310,41 USD. Derzeit notiert die VeriSign-Aktie damit 19,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 20.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 177,52 USD ab. Der derzeitige Kurs der VeriSign-Aktie liegt somit 41,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,30 USD. Im Vorjahr erhielten VeriSign-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 23.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,27 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat VeriSign im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,30 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 419,10 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 390,60 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.02.2026 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass VeriSign im Jahr 2025 9,12 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur VeriSign-Aktie

Auch Investmentlegenden machen Fehler: Bei welchen Investments Warren Buffett & Co. daneben gegriffen haben

So investierte Buffetts Berkshire Hathaway im 2. Quartal 2025 - Neue Beteiligungen aufgebaut

Buffetts Portfolio 2025: Die Performance seiner wichtigsten Aktien

Übrigens: VeriSign und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

mehr Analysen