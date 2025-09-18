VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign am Freitagnachmittag mit angezogener Handbremse

Fokus auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von VeriSign. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die VeriSign-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 285,81 USD.

Im NASDAQ-Handel kam die VeriSign-Aktie um 15:49 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 285,81 USD. Bei 287,12 USD erreichte die VeriSign-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Im Tief verlor die VeriSign-Aktie bis auf 285,81 USD. Bei 287,11 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 41.547 VeriSign-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 310,41 USD erreichte der Titel am 29.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 8,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.11.2024 bei 175,63 USD. Mit Abgaben von 38,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

VeriSign-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,30 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte VeriSign am 24.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,01 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat VeriSign im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,89 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 409,90 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 387,10 Mio. USD in den Büchern gestanden.

VeriSign wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass VeriSign im Jahr 2025 8,82 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

