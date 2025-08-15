DAX24.288 ±0,0%ESt505.459 -0,2%Top 10 Crypto15,84 +0,2%Dow44.883 -0,1%Nas21.156 -0,1%Bitcoin97.284 -0,8%Euro1,1615 -0,3%Öl67,22 +0,3%Gold3.345 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA HENSOLDT HAG000 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Notenbankertreffen: DAX wenig bewegt -- US-Börsen im Minus -- Google greift Apples iPhone mit KI-Smartphones an -- Meta, Volatus, D-Wave, Novo Nordisk, DroneShield, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
Pivotal-Point Nachverfolgung Lending Tree: Digitaler Kredit-Marktplatz überzeugt mit starkem Wachstum! Pivotal-Point Nachverfolgung Lending Tree: Digitaler Kredit-Marktplatz überzeugt mit starkem Wachstum!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Gratis-Aktie + 25 € + Top 10 Crypto ETP geschenkt. Hol Dir jetzt Dein finanzen.net ZERO-Depot!
Notierung im Blick

VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign am Donnerstagnachmittag verlustreich

21.08.25 16:11 Uhr
VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign am Donnerstagnachmittag verlustreich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von VeriSign. Die VeriSign-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 271,05 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
VeriSign Inc.
228,90 EUR 0,70 EUR 0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die VeriSign-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 271,05 USD. Die Abwärtsbewegung der VeriSign-Aktie ging bis auf 270,37 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 271,04 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten VeriSign-Aktien beläuft sich auf 6.695 Stück.

Am 29.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 310,41 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 14,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 175,63 USD ab. Mit einem Kursverlust von 35,20 Prozent würde die VeriSign-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

VeriSign-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,30 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte VeriSign am 24.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,21 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,01 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat VeriSign 409,90 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 387,10 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2025 erfolgen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,82 USD je VeriSign-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur VeriSign-Aktie

So investierte Buffetts Berkshire Hathaway im 2. Quartal 2025 - Neue Beteiligungen aufgebaut

Buffetts Portfolio 2025: Die Performance seiner wichtigsten Aktien

So hat Warren Buffetts Berkshire Hathaway im 1. Quartal 2025 investiert

In eigener Sache

Übrigens: VeriSign und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf VeriSign

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf VeriSign

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu VeriSign Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu VeriSign Inc.

DatumRatingAnalyst
28.02.2017VeriSign NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
27.07.2015VeriSign BuyTopeka Capital Markets
10.08.2012VeriSign neutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
24.07.2012VeriSign neutralCitigroup Corp.
30.01.2012VeriSign buyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
27.07.2015VeriSign BuyTopeka Capital Markets
30.01.2012VeriSign buyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
05.01.2012VeriSign outperformCredit Suisse Group
25.10.2011VeriSign buyCitigroup Corp.
18.07.2011VeriSign buyCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
28.02.2017VeriSign NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
10.08.2012VeriSign neutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
24.07.2012VeriSign neutralCitigroup Corp.
31.01.2011VeriSign equal-weightBarclays Capital
28.01.2011VeriSign neutralWedbush Morgan Securities Inc.
DatumRatingAnalyst
07.12.2009VeriSign sellGoldman Sachs Group Inc.
11.11.2009VeriSign sellGoldman Sachs Group Inc.
08.01.2008VeriSign DowngradeMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für VeriSign Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen