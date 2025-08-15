VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign am Donnerstagnachmittag verlustreich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von VeriSign. Die VeriSign-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 271,05 USD.
Die VeriSign-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 271,05 USD. Die Abwärtsbewegung der VeriSign-Aktie ging bis auf 270,37 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 271,04 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten VeriSign-Aktien beläuft sich auf 6.695 Stück.
Am 29.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 310,41 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 14,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 175,63 USD ab. Mit einem Kursverlust von 35,20 Prozent würde die VeriSign-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
VeriSign-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,30 USD aus.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte VeriSign am 24.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,21 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,01 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat VeriSign 409,90 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 387,10 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2025 erfolgen.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,82 USD je VeriSign-Aktie.
