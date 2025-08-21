VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign tendiert am Freitagnachmittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von VeriSign. Das Papier von VeriSign konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 272,78 USD.
Die VeriSign-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 272,78 USD. Die VeriSign-Aktie legte bis auf 273,00 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 272,41 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten VeriSign-Aktien beläuft sich auf 9.347 Stück.
Am 29.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 310,41 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die VeriSign-Aktie derzeit noch 13,79 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 02.11.2024 Kursverluste bis auf 175,63 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
VeriSign-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,30 USD belaufen.
VeriSign gewährte am 24.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,01 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat VeriSign 409,90 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 387,10 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Am 23.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,82 USD je VeriSign-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.02.2017
|VeriSign Neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|27.07.2015
|VeriSign Buy
|Topeka Capital Markets
|10.08.2012
|VeriSign neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|24.07.2012
|VeriSign neutral
|Citigroup Corp.
|30.01.2012
|VeriSign buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
