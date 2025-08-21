VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign am Freitagabend auf rotem Terrain
Die Aktie von VeriSign gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die VeriSign-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 268,81 USD.
Die Aktie verlor um 20:06 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,3 Prozent auf 268,81 USD. In der Spitze büßte die VeriSign-Aktie bis auf 268,74 USD ein. Mit einem Wert von 272,41 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 64.519 VeriSign-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 310,41 USD. Dieser Kurs wurde am 29.07.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,48 Prozent hinzugewinnen. Am 02.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 175,63 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die VeriSign-Aktie derzeit noch 34,66 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenausschüttung für VeriSign-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,30 USD belaufen.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte VeriSign am 24.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,21 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,01 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 409,90 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 387,10 Mio. USD umgesetzt.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von VeriSign wird am 23.10.2025 gerechnet.
Experten gehen davon aus, dass VeriSign im Jahr 2025 8,82 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.02.2017
|VeriSign Neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|27.07.2015
|VeriSign Buy
|Topeka Capital Markets
|10.08.2012
|VeriSign neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|24.07.2012
|VeriSign neutral
|Citigroup Corp.
|30.01.2012
|VeriSign buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.07.2015
|VeriSign Buy
|Topeka Capital Markets
|30.01.2012
|VeriSign buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|05.01.2012
|VeriSign outperform
|Credit Suisse Group
|25.10.2011
|VeriSign buy
|Citigroup Corp.
|18.07.2011
|VeriSign buy
|Citigroup Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.02.2017
|VeriSign Neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|10.08.2012
|VeriSign neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|24.07.2012
|VeriSign neutral
|Citigroup Corp.
|31.01.2011
|VeriSign equal-weight
|Barclays Capital
|28.01.2011
|VeriSign neutral
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.12.2009
|VeriSign sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.2009
|VeriSign sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.01.2008
|VeriSign Downgrade
|Morgan Stanley
