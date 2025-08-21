DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.646 +1,9%Nas21.504 +1,9%Bitcoin99.666 +3,0%Euro1,1719 +1,0%Öl67,85 +0,3%Gold3.370 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Powell sorgt für Kauflaune an den US-Börsen -- DAX geht fester ins Wochenende -- NVIDIA stoppt Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- Zoom, DroneShield, BYD, Novo Nordisk, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Trump: Intel stimmt Einstieg der US-Regierung zu Trump: Intel stimmt Einstieg der US-Regierung zu
So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Freitagabend am Rohstoffmarkt So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Freitagabend am Rohstoffmarkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Mittwoch 18 Uhr live: So investierst Du mit ETFs erfolgreich in Aktien ohne schlaflose Nächte - Jetzt Plätze sichern!
Notierung im Fokus

VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign am Freitagabend auf rotem Terrain

22.08.25 20:25 Uhr
VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign am Freitagabend auf rotem Terrain

Die Aktie von VeriSign gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die VeriSign-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 268,81 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
VeriSign Inc.
233,00 EUR 4,10 EUR 1,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 20:06 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,3 Prozent auf 268,81 USD. In der Spitze büßte die VeriSign-Aktie bis auf 268,74 USD ein. Mit einem Wert von 272,41 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 64.519 VeriSign-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 310,41 USD. Dieser Kurs wurde am 29.07.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,48 Prozent hinzugewinnen. Am 02.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 175,63 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die VeriSign-Aktie derzeit noch 34,66 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für VeriSign-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,30 USD belaufen.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte VeriSign am 24.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,21 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,01 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 409,90 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 387,10 Mio. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von VeriSign wird am 23.10.2025 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass VeriSign im Jahr 2025 8,82 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur VeriSign-Aktie

So investierte Buffetts Berkshire Hathaway im 2. Quartal 2025 - Neue Beteiligungen aufgebaut

Buffetts Portfolio 2025: Die Performance seiner wichtigsten Aktien

So hat Warren Buffetts Berkshire Hathaway im 1. Quartal 2025 investiert

In eigener Sache

Übrigens: VeriSign und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf VeriSign

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf VeriSign

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

Nachrichten zu VeriSign Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu VeriSign Inc.

DatumRatingAnalyst
28.02.2017VeriSign NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
27.07.2015VeriSign BuyTopeka Capital Markets
10.08.2012VeriSign neutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
24.07.2012VeriSign neutralCitigroup Corp.
30.01.2012VeriSign buyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
27.07.2015VeriSign BuyTopeka Capital Markets
30.01.2012VeriSign buyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
05.01.2012VeriSign outperformCredit Suisse Group
25.10.2011VeriSign buyCitigroup Corp.
18.07.2011VeriSign buyCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
28.02.2017VeriSign NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
10.08.2012VeriSign neutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
24.07.2012VeriSign neutralCitigroup Corp.
31.01.2011VeriSign equal-weightBarclays Capital
28.01.2011VeriSign neutralWedbush Morgan Securities Inc.
DatumRatingAnalyst
07.12.2009VeriSign sellGoldman Sachs Group Inc.
11.11.2009VeriSign sellGoldman Sachs Group Inc.
08.01.2008VeriSign DowngradeMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für VeriSign Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen