Notierung im Fokus

VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

25.08.25 16:10 Uhr
Die Aktie von VeriSign gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 270,46 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
VeriSign Inc.
227,70 EUR -5,30 EUR -2,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:51 Uhr stieg die VeriSign-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 270,46 USD. In der Spitze gewann die VeriSign-Aktie bis auf 271,64 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 270,10 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 18.011 VeriSign-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 29.07.2025 auf bis zu 310,41 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der VeriSign-Aktie ist somit 14,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 175,63 USD. Dieser Wert wurde am 02.11.2024 erreicht. Abschläge von 35,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an VeriSign-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,30 USD.

Am 24.07.2025 äußerte sich VeriSign zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,21 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte VeriSign 2,01 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 409,90 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 387,10 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 23.10.2025 dürfte VeriSign Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je VeriSign-Aktie in Höhe von 8,82 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur VeriSign-Aktie

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

Nachrichten zu VeriSign Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu VeriSign Inc.

DatumRatingAnalyst
28.02.2017VeriSign NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
27.07.2015VeriSign BuyTopeka Capital Markets
10.08.2012VeriSign neutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
24.07.2012VeriSign neutralCitigroup Corp.
30.01.2012VeriSign buyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
27.07.2015VeriSign BuyTopeka Capital Markets
30.01.2012VeriSign buyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
05.01.2012VeriSign outperformCredit Suisse Group
25.10.2011VeriSign buyCitigroup Corp.
18.07.2011VeriSign buyCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
28.02.2017VeriSign NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
10.08.2012VeriSign neutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
24.07.2012VeriSign neutralCitigroup Corp.
31.01.2011VeriSign equal-weightBarclays Capital
28.01.2011VeriSign neutralWedbush Morgan Securities Inc.
DatumRatingAnalyst
07.12.2009VeriSign sellGoldman Sachs Group Inc.
11.11.2009VeriSign sellGoldman Sachs Group Inc.
08.01.2008VeriSign DowngradeMorgan Stanley

