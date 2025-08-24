VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von VeriSign gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 270,46 USD zu.

Um 15:51 Uhr stieg die VeriSign-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 270,46 USD. In der Spitze gewann die VeriSign-Aktie bis auf 271,64 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 270,10 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 18.011 VeriSign-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 29.07.2025 auf bis zu 310,41 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der VeriSign-Aktie ist somit 14,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 175,63 USD. Dieser Wert wurde am 02.11.2024 erreicht. Abschläge von 35,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an VeriSign-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,30 USD.

Am 24.07.2025 äußerte sich VeriSign zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,21 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte VeriSign 2,01 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 409,90 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 387,10 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 23.10.2025 dürfte VeriSign Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je VeriSign-Aktie in Höhe von 8,82 USD im Jahr 2025 aus.

