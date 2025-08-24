VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von VeriSign gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 270,46 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Um 15:51 Uhr stieg die VeriSign-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 270,46 USD. In der Spitze gewann die VeriSign-Aktie bis auf 271,64 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 270,10 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 18.011 VeriSign-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 29.07.2025 auf bis zu 310,41 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der VeriSign-Aktie ist somit 14,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 175,63 USD. Dieser Wert wurde am 02.11.2024 erreicht. Abschläge von 35,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an VeriSign-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,30 USD.
Am 24.07.2025 äußerte sich VeriSign zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,21 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte VeriSign 2,01 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 409,90 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 387,10 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.
Voraussichtlich am 23.10.2025 dürfte VeriSign Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je VeriSign-Aktie in Höhe von 8,82 USD im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur VeriSign-Aktie
Auch Investmentlegenden machen Fehler: Bei welchen Investments Warren Buffett & Co. daneben gegriffen haben
So investierte Buffetts Berkshire Hathaway im 2. Quartal 2025 - Neue Beteiligungen aufgebaut
Buffetts Portfolio 2025: Die Performance seiner wichtigsten Aktien
Übrigens: VeriSign und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf VeriSign
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf VeriSign
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com
Nachrichten zu VeriSign Inc.
Analysen zu VeriSign Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.02.2017
|VeriSign Neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|27.07.2015
|VeriSign Buy
|Topeka Capital Markets
|10.08.2012
|VeriSign neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|24.07.2012
|VeriSign neutral
|Citigroup Corp.
|30.01.2012
|VeriSign buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.07.2015
|VeriSign Buy
|Topeka Capital Markets
|30.01.2012
|VeriSign buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|05.01.2012
|VeriSign outperform
|Credit Suisse Group
|25.10.2011
|VeriSign buy
|Citigroup Corp.
|18.07.2011
|VeriSign buy
|Citigroup Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.02.2017
|VeriSign Neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|10.08.2012
|VeriSign neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|24.07.2012
|VeriSign neutral
|Citigroup Corp.
|31.01.2011
|VeriSign equal-weight
|Barclays Capital
|28.01.2011
|VeriSign neutral
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.12.2009
|VeriSign sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.2009
|VeriSign sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.01.2008
|VeriSign Downgrade
|Morgan Stanley
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für VeriSign Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen