VeriSign

VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger trennen sich am Montagabend vermehrt von VeriSign

25.08.25 20:24 Uhr
Die Aktie von VeriSign gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von VeriSign nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 267,25 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
VeriSign Inc.
227,70 EUR -5,30 EUR -2,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 20:05 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 267,25 USD. In der Spitze büßte die VeriSign-Aktie bis auf 266,98 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 270,10 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 88.732 VeriSign-Aktien umgesetzt.

Am 29.07.2025 markierte das Papier bei 310,41 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die VeriSign-Aktie derzeit noch 16,15 Prozent Luft nach oben. Bei 175,63 USD erreichte der Anteilsschein am 02.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der VeriSign-Aktie 34,28 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,30 USD.

Am 24.07.2025 lud VeriSign zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,21 USD, nach 2,01 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 409,90 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 387,10 Mio. USD umgesetzt.

VeriSign wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,82 USD je VeriSign-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur VeriSign-Aktie

Nachrichten zu VeriSign Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu VeriSign Inc.

DatumRatingAnalyst
28.02.2017VeriSign NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
27.07.2015VeriSign BuyTopeka Capital Markets
10.08.2012VeriSign neutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
24.07.2012VeriSign neutralCitigroup Corp.
30.01.2012VeriSign buyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
27.07.2015VeriSign BuyTopeka Capital Markets
30.01.2012VeriSign buyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
05.01.2012VeriSign outperformCredit Suisse Group
25.10.2011VeriSign buyCitigroup Corp.
18.07.2011VeriSign buyCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
28.02.2017VeriSign NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
10.08.2012VeriSign neutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
24.07.2012VeriSign neutralCitigroup Corp.
31.01.2011VeriSign equal-weightBarclays Capital
28.01.2011VeriSign neutralWedbush Morgan Securities Inc.
DatumRatingAnalyst
07.12.2009VeriSign sellGoldman Sachs Group Inc.
11.11.2009VeriSign sellGoldman Sachs Group Inc.
08.01.2008VeriSign DowngradeMorgan Stanley

