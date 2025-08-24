VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger trennen sich am Montagabend vermehrt von VeriSign
Die Aktie von VeriSign gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von VeriSign nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 267,25 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 20:05 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 267,25 USD. In der Spitze büßte die VeriSign-Aktie bis auf 266,98 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 270,10 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 88.732 VeriSign-Aktien umgesetzt.
Am 29.07.2025 markierte das Papier bei 310,41 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die VeriSign-Aktie derzeit noch 16,15 Prozent Luft nach oben. Bei 175,63 USD erreichte der Anteilsschein am 02.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der VeriSign-Aktie 34,28 Prozent sinken.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,30 USD.
Am 24.07.2025 lud VeriSign zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,21 USD, nach 2,01 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 409,90 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 387,10 Mio. USD umgesetzt.
VeriSign wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,82 USD je VeriSign-Aktie.
Nachrichten zu VeriSign Inc.
Analysen zu VeriSign Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.02.2017
|VeriSign Neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|27.07.2015
|VeriSign Buy
|Topeka Capital Markets
|10.08.2012
|VeriSign neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|24.07.2012
|VeriSign neutral
|Citigroup Corp.
|30.01.2012
|VeriSign buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|27.07.2015
|VeriSign Buy
|Topeka Capital Markets
|30.01.2012
|VeriSign buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|05.01.2012
|VeriSign outperform
|Credit Suisse Group
|25.10.2011
|VeriSign buy
|Citigroup Corp.
|18.07.2011
|VeriSign buy
|Citigroup Corp.
|28.02.2017
|VeriSign Neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|10.08.2012
|VeriSign neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|24.07.2012
|VeriSign neutral
|Citigroup Corp.
|31.01.2011
|VeriSign equal-weight
|Barclays Capital
|28.01.2011
|VeriSign neutral
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|07.12.2009
|VeriSign sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.11.2009
|VeriSign sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.01.2008
|VeriSign Downgrade
|Morgan Stanley
