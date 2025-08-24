VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von VeriSign gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das VeriSign-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 269,00 USD.

Um 15:52 Uhr wies die VeriSign-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 269,00 USD nach oben. Den Tageshöchststand markierte die VeriSign-Aktie bei 269,10 USD. Bei 266,95 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 20.408 VeriSign-Aktien.

Am 29.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 310,41 USD. Der derzeitige Kurs der VeriSign-Aktie liegt somit 13,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 02.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 175,63 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die VeriSign-Aktie 53,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten VeriSign-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,30 USD aus.

Am 24.07.2025 hat VeriSign in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,21 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,01 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 409,90 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 387,10 Mio. USD umgesetzt.

Am 23.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von VeriSign veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem VeriSign-Gewinn in Höhe von 8,82 USD je Aktie aus.

