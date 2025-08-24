VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign zieht am Abend an

VeriSign im Fokus

Die Aktie von VeriSign gehört am Dienstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von VeriSign zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 268,22 USD.

Das Papier von VeriSign konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 268,22 USD. Die VeriSign-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 269,32 USD aus. Bei 266,95 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 83.311 VeriSign-Aktien umgesetzt.

Bei 310,41 USD markierte der Titel am 29.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,73 Prozent könnte die VeriSign-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 175,63 USD am 02.11.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,52 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,30 USD. Im Vorjahr hatte VeriSign 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

VeriSign gewährte am 24.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,21 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte VeriSign 2,01 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,89 Prozent auf 409,90 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 387,10 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von VeriSign wird am 23.10.2025 gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem VeriSign-Gewinn in Höhe von 8,82 USD je Aktie aus.

