VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

Aktienentwicklung

Die Aktie von VeriSign zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die VeriSign-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 272,13 USD zu.

Das Papier von VeriSign legte um 15:48 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 272,13 USD. Im Tageshoch stieg die VeriSign-Aktie bis auf 272,96 USD. Bei 270,57 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ 7.858 VeriSign-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 310,41 USD. Dieser Kurs wurde am 29.07.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,07 Prozent könnte die VeriSign-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 175,63 USD. Dieser Wert wurde am 02.11.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die VeriSign-Aktie derzeit noch 35,46 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,30 USD je VeriSign-Aktie.

VeriSign ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,21 USD, nach 2,01 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,89 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 409,90 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 387,10 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte VeriSign am 23.10.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,82 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

