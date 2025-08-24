VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign am Mittwochabend mit Aufschlag

VeriSign im Fokus

Die Aktie von VeriSign zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von VeriSign nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 272,31 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von VeriSign nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:00 Uhr 0,9 Prozent auf 272,31 USD. Bei 272,96 USD markierte die VeriSign-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 270,57 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten VeriSign-Aktien beläuft sich auf 64.551 Stück.

Bei 310,41 USD markierte der Titel am 29.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die VeriSign-Aktie damit 12,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 02.11.2024 auf bis zu 175,63 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der VeriSign-Aktie 35,50 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass VeriSign-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,30 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete VeriSign 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte VeriSign am 24.07.2025. Das EPS wurde auf 2,21 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,01 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat VeriSign 409,90 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 387,10 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je VeriSign-Aktie in Höhe von 8,82 USD im Jahr 2025 aus.

