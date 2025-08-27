VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign am Nachmittag auf grünem Terrain

Kurs der VeriSign

Die Aktie von VeriSign zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 273,00 USD zu.

Die VeriSign-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 273,00 USD. Die VeriSign-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 273,00 USD. Bei 272,49 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10.158 VeriSign-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 310,41 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.07.2025). 13,70 Prozent Plus fehlen der VeriSign-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 175,63 USD. Dieser Wert wurde am 02.11.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,67 Prozent.

Für VeriSign-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,30 USD ausgeschüttet werden.

Am 24.07.2025 lud VeriSign zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,21 USD, nach 2,01 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 409,90 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 387,10 Mio. USD in den Büchern standen.

VeriSign dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,82 USD je VeriSign-Aktie belaufen.

