DAX24.309 ±0,0%Est505.702 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,70 -1,5%Nas23.714 +0,3%Bitcoin98.590 +0,6%Euro1,1661 +0,1%Öl64,14 -2,5%Gold3.965 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ NVIDIA 918422 Amazon 906866 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA PayPal A14R7U Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Infineon 623100 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow fester -- DAX stabil -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse wächst langsamer -- Corning, PayPal, DroneShield, AMD, Hypoport, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Fokus
Top News
OpenAI und NVIDIA-Aktie: Eigene Chips sollen 20 bis 30 Prozent Kostenersparnis gegenüber NVIDIA-Technologie bringen OpenAI und NVIDIA-Aktie: Eigene Chips sollen 20 bis 30 Prozent Kostenersparnis gegenüber NVIDIA-Technologie bringen
Ausblick: UnitedHealth stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: UnitedHealth stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!
Aktienentwicklung

VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign am Dienstagnachmittag verlustreich

28.10.25 16:08 Uhr
VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign am Dienstagnachmittag verlustreich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von VeriSign. Der VeriSign-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,5 Prozent auf 243,50 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
VeriSign Inc.
208,70 EUR -1,30 EUR -0,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von VeriSign nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:51 Uhr 1,5 Prozent auf 243,50 USD. Die VeriSign-Aktie gab in der Spitze bis auf 243,43 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 245,18 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 43.193 VeriSign-Aktien.

Bei einem Wert von 310,41 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.07.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die VeriSign-Aktie derzeit noch 27,48 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.11.2024 bei 175,63 USD. Mit einem Kursverlust von 27,87 Prozent würde die VeriSign-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für VeriSign-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,30 USD belaufen.

Am 23.10.2025 legte VeriSign die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,27 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,07 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,30 Prozent auf 419,10 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 390,60 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.02.2026 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,86 USD je VeriSign-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur VeriSign-Aktie

Auch Investmentlegenden machen Fehler: Bei welchen Investments Warren Buffett & Co. daneben gegriffen haben

So investierte Buffetts Berkshire Hathaway im 2. Quartal 2025 - Neue Beteiligungen aufgebaut

Buffetts Portfolio 2025: Die Performance seiner wichtigsten Aktien

In eigener Sache

Übrigens: VeriSign und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf VeriSign

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf VeriSign

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu VeriSign Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu VeriSign Inc.

DatumRatingAnalyst
28.02.2017VeriSign NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
27.07.2015VeriSign BuyTopeka Capital Markets
10.08.2012VeriSign neutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
24.07.2012VeriSign neutralCitigroup Corp.
30.01.2012VeriSign buyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
27.07.2015VeriSign BuyTopeka Capital Markets
30.01.2012VeriSign buyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
05.01.2012VeriSign outperformCredit Suisse Group
25.10.2011VeriSign buyCitigroup Corp.
18.07.2011VeriSign buyCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
28.02.2017VeriSign NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
10.08.2012VeriSign neutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
24.07.2012VeriSign neutralCitigroup Corp.
31.01.2011VeriSign equal-weightBarclays Capital
28.01.2011VeriSign neutralWedbush Morgan Securities Inc.
DatumRatingAnalyst
07.12.2009VeriSign sellGoldman Sachs Group Inc.
11.11.2009VeriSign sellGoldman Sachs Group Inc.
08.01.2008VeriSign DowngradeMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für VeriSign Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen