VeriSign Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie VeriSign am Dienstagnachmittag verlustreich

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von VeriSign. Der VeriSign-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,5 Prozent auf 243,50 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von VeriSign nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:51 Uhr 1,5 Prozent auf 243,50 USD. Die VeriSign-Aktie gab in der Spitze bis auf 243,43 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 245,18 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 43.193 VeriSign-Aktien.

Bei einem Wert von 310,41 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.07.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die VeriSign-Aktie derzeit noch 27,48 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.11.2024 bei 175,63 USD. Mit einem Kursverlust von 27,87 Prozent würde die VeriSign-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für VeriSign-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,30 USD belaufen.

Am 23.10.2025 legte VeriSign die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,27 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,07 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,30 Prozent auf 419,10 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 390,60 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.02.2026 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,86 USD je VeriSign-Aktie.

