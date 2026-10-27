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Verivox: Preiskampf in der Kfz-Versicherung ist zurück

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HEIDELBERG (dpa-AFX) - In der Kfz-Versicherung hat eine dreijährige Phase teils drastischer Preiserhöhungen ihr Ende gefunden: Zwei Prozent mehr als vor einem Jahr kosten Kfz-Policen zu Beginn der alljährlichen Wechselsaison im Mittel der drei Versicherungsarten - Haftpflicht sowie Voll- und Teilkasko - nach Analyse des Vermittlungsportals Verivox. Das entspricht einem vergleichsweise moderaten Anstieg, der unter der allgemeinen Inflationsrate liegt. Im günstigen Preissegment sind die Preise laut Verivox sogar im Schnitt um knapp zwei Prozent gesunken.

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Große Preisunterschiede

Alljährlich im November und Dezember wechseln Millionen Autobesitzer in Deutschland auf der Suche nach günstigeren Tarifen ihre Kfz-Versicherung. In den vergangenen drei Jahren waren tatsächlich billigere Policen Mangelware. Im mittleren Preissegment kosten Haftpflichtpolicen laut Verivox in diesem Jahr im Schnitt 3,1 Prozent mehr, während die Preise günstigerer Versicherer um 1,2 Prozent niedriger sind als vor einem Jahr. Teilkasko ist in diesem Herbst im mittleren Preissegment 0,4 Prozent teurer, im günstigen ein Prozent günstiger. Bei Vollkasko-Policen, die auch selbst verschuldete Schäden am eigenen Auto abdecken, geht die Entwicklung etwas stärker auseinander: 1,6 Prozent mehr im mittleren Preissegment, 2,3 Prozent weniger im günstigen.

... obwohl die Kosten weiter steigen

"Von einer dauerhaften Preiswende kann aber noch keine Rede sein", sagte Aljoscha Ziller, Geschäftsführer der Verivox Versicherungsvergleich GmbH. "Ersatzteile und Reparaturen verteuern sich weiter und bleiben ein Kostentreiber." Verivox berechnet den Index gemeinsam mit dem Statistik-Experten Wolfgang Bischof von der Technischen Hochschule Augsburg. Die Zahlen beziehen sich ausschließlich auf den Abschluss neuer Policen, nicht auf die ebenfalls teurer werdenden Bestandsverträge.

Autoversicherung seit 2022 um über die Hälfte teurer geworden

In den vergangenen drei Jahren hatten etliche Versicherer ihre Preise für Neuverträge stark erhöht. Kfz-Policen kosten den Verivox-Berechnungen zufolge im Schnitt heute über 50 Prozent mehr als 2022. Ursache war der starke Anstieg von Ersatzteilpreisen und Reparaturkosten in den Autowerkstätten, der zwischenzeitlich die gesamte Kfz-Versicherungsbranche im Saldo in die roten Zahlen rutschen ließ. In diesem und auch im vergangenen Jahr hatten die Versicherer bei den Kosten jedoch Glück, da schwere Unwetter und sonstige Naturkatastrophen in Deutschland weitgehend ausblieben./cho/DP/zb

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26.10.26 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.10.26 Allianz Underweight Barclays Capital
22.10.26 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
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08.10.26 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.

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