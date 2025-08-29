DAX23.505 -2,2%ESt505.294 -1,4%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow45.002 -1,2%Nas21.037 -2,0%Bitcoin95.251 +2,2%Euro1,1656 -0,5%Öl69,08 +1,4%Gold3.517 +1,2%
So entwickelt sich Verizon

Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Nachmittag stärker

02.09.25 16:09 Uhr
Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon am Nachmittag stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Verizon. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 44,31 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Verizon Inc.
38,04 EUR 0,18 EUR 0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr sprang die Verizon-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 44,31 USD zu. In der Spitze legte die Verizon-Aktie bis auf 44,46 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 44,24 USD. Von der Verizon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 664.657 Stück gehandelt.

Am 11.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 47,36 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der Verizon-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,59 USD am 11.01.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Verizon-Aktie 17,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 2,69 USD an Verizon-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,73 USD aus.

Am 21.07.2025 hat Verizon die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,18 USD. Im Vorjahresviertel hatte Verizon 1,09 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,21 Prozent auf 34,50 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 32,80 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Verizon-Bilanz für Q3 2025 wird am 21.10.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Verizon rechnen Experten am 27.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,70 USD je Verizon-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Verizon-Aktie

Verizon-Aktie zieht deutlich an: T-Mobile-Konkurrent Verizon wird optimistischer

Diese drei Dow-Aktien locken mit starker Dividendenrendite

Warren Buffett in Kindheit rebellisch: Ich habe die Ruhestandsaktien meiner Lehrer leerverkauft

Bildquellen: Northfoto / Shutterstock.com

