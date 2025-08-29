Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Verizon tendiert am Abend tiefer

Aktienentwicklung

Die Aktie von Verizon gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Verizon-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 43,77 USD.

Die Verizon-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 43,77 USD. Bei 43,76 USD markierte die Verizon-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 44,24 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 1.648.955 Verizon-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 47,36 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Verizon-Aktie 8,20 Prozent zulegen. Am 11.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,59 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Verizon-Aktie liegt somit 16,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,73 USD. Im Vorjahr erhielten Verizon-Aktionäre 2,69 USD je Wertpapier.

Am 21.07.2025 hat Verizon die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,18 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Verizon noch ein Gewinn pro Aktie von 1,09 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 34,50 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 32,80 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 21.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 27.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Verizon-Aktie in Höhe von 4,70 USD im Jahr 2025 aus.

