Verizon Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Verizon

Die Aktie von Verizon gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Verizon-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 41,07 USD abwärts.

Die Verizon-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 41,07 USD. Das bisherige Tagestief markierte Verizon-Aktie bei 41,07 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,30 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 866.782 Verizon-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.03.2025 auf bis zu 47,36 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,30 Prozent könnte die Verizon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 11.01.2025 auf bis zu 37,59 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Verizon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,69 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,73 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Verizon am 21.07.2025. In Sachen EPS wurden 1,18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Verizon 1,09 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Verizon in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 34,50 Mrd. USD im Vergleich zu 32,80 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 20.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Verizon-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,69 USD fest.

